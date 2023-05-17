天眼直擊｜男女闖精品店　明目張膽偷公仔盲盒　職員公開片段緝兇

尖沙咀一精品店周日母親節（14日）發生懷疑盜竊案，店方日前將事發過程的閉路電視片段上傳至社交平台Instagram，顯示1對男女於晚上近8時進入店內。女子甫入店便拿起一公仔攬枕，而男子則拿起附近1盒盲盒精品，兩人於大門附近位置徘徊，未有將貨品放回原位，突然拿着貨品施施然離去。店方在限時動態上慨嘆，稱自從通關後生意變差，「仲要面對小偷問題，對我哋嚟講係百上加斤」，又希望小偷能歸還相關貨品。



尖沙咀一精品店周日（14日）疑遭盜竊，店方上傳1段閉路電視片段，直擊疑犯偷走公仔及盲盒的過程。（Instagram影片截圖）

Mille-Feuille Fashion Select Store日前在Instagram上分享限時動態，公開了該對男女於尖沙咀K11 Art Mall內概念店的疑似偷竊過程。事發於5月14日晚上近8時，片中可見，涉事男女甫入店便「分頭行事」，身穿黑色短袖上衣及戴棒球帽的女子拿起入口處附近的公仔攬枕，並抱入懷中把玩，而身穿黑衣上衣和短褲的男子則到店鋪右方視察。

男子後來拿起1盒盲盒精品，轉眼便走回女方身邊，兩人一度交頭接耳。隨後有3名客人進入店內，男子便火速從女方手上拿走公仔攬枕離開，而女子則淡然地摸摸頭髮，最後轉身離開。

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該對男女出手迅速，沒有半點猶豫，犯案過程不足40秒。店方發現事件後，放大相關片段的畫面，公開了男疑犯的樣貌，又發現其右手手背上有明顯的小丑紋身。店方發文慨嘆，店鋪最近生意變差，未料還會遭遇小偷，「開咗關之後，大家去晒旅行，生意已經唔係特別好，仲要面對小偷問題，對我哋嚟講係百上加斤」，故希望2名疑犯歸還產品。

影片引來網民討論，不少人紛紛轉載片段，希望能盡快將賊人繩之於法，也有人對疑犯「光明正大」取走貨品的舉動感到驚訝，「仲要偷埋啲非必須品，肯定兩條屎忽鬼衰貪心啦」、「偷得咁明目張膽嘅」、「而家啲舖頭有晒cam仲偷」、「爽就一時爽 有案底嗰下……」。