無腦鄰居！樓上亂通渠　累樓下爆炸噴腐液　9歲童灼傷毀容恐失明

馬來西亞1名男子因家裡水糟出現淤塞，於是網購了一大包蘇打粉自行通渠，不料鹼性液體流到樓下單位的廚房時，喉管突然爆開，導致一對年幼兄妹被嚴重灼傷，傷勢較嚴重的哥哥恐有失明危機。



綜合外媒報道，事故在上月31日晚上9點半，在馬來西亞雪州史里肯邦安一間組屋單位發生。當地警方經調查後表示，住在2樓某單位的男戶主，因洗手盤的水管堵塞，於是在網上購買蘇打粉，再倒入洗碗盆以疏通水管，不料樓下住家的廚房水管因而爆裂。

樓下住房當時聽到廚房傳來一陣爆炸聲，隨即聽到孩子的尖叫聲，女戶主與丈夫一齊衝入廚房，水管噴出大量腐蝕性液體，9歲兒子被液體照頭淋，而在旁的7歲女兒亦告受傷，丈夫立即替兩孩沖洗身體，並將他們送院治理。

醫生解釋，小孩被梳打粉弱鹼性物質灼傷，因此推斷是樓上住客造成今次意外。（網上圖片）

醫生診斷發現哥哥傷勢較嚴重，額頭、頭頂、肩膀、身體背部、手臂和大腿處，均有出現3級燒傷程度，現正在吉隆坡中央醫院燒傷科加護病房接受治療，由於哥哥的眼角膜也受傷，醫生評估恢復視力的機會只有五成。可幸的是妹妹只有右大腿小部份被灼傷。

醫生解釋，小孩被梳打粉弱鹼性物質灼傷，因此推斷是樓上住客造成今次意外，警方正循嚴重傷人罪調查。