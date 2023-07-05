爭產！恐怖女騎電單車載汽油「尋仇式縱火」　去7地點燒7親友住所

家家有本難唸的經，但也不應以縱火手段報復。台中周姓女子於7月4日凌晨騎電單車出發，帶汽油「尋仇式縱火」，先後去7個地點的親友住所淋汽油放火，狂飆了75公里路，最後返回台中拿着汽油去自首。消防先後接報四出撲滅火警，其中周女的兄姊在火警中燒燙傷，兄長稱事件起因是周女要分財產。警方調查後確認案件涉及爭產問題，幸好未造成人命傷亡，周女將依公共危險罪偵辦。



遭縱火單位被燒到一片焦黑。（「草屯消防分隊」fb圖片）

台媒報道，台中60多歲周姓女子於7月4日凌晨展開一場「尋仇式縱火」。當日凌晨南投縣草屯鎮接連發生2宗火警，各1人燒燙傷送醫，由於火勢都發生在客廳，懷疑是縱火案，幸好火警警報器有效，2間民居的2名住客都從夢中驚醒及時逃生。

另外，凌晨時分中山街有民居客廳起火，冒出濃煙及大量火舌，火勢迅速蔓延，事後客廳燒到焦黑，60多歲周姓男戶主被燒傷，經救治後無大礙。不到1小時，虎山路附近另1間民居亦失火，70多歲女戶主逃生時被輕度燒燙傷，消防救火救人，女戶主送院後無生命危險。

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警方調查期間，周女拿住汽油到警局自首，原來她騎電單車載着汽油，凌晨1時開始去台中梧棲的親友住處淋電油放火，之後去彰化、南投、台中大里、台中東區等地點接連縱火，駕車行了75公里，最後返回台中自首。

警方表示，周女是2名受害人的妹妹，她一夜間去到6、7個住所縱火，幾乎都是親友的單位，事件幸好未造成嚴重傷亡。周女供稱因為和家人有爭產糾紛，一氣下犯案，依公共危險罪移送台中地檢署。

受害的60多歲戶主周先生向當地電視台表示，當時單位起火，他則被燙傷，「沒辦法我就趕快開門逃」，現在不知怎辦，「自己的妹妹怎麼辦」，他沒想到縱火者竟是鮮少聯絡的親妹妹。周先生透露疑犯是想回來討財產，「要分財產啊，這就是共有的沒辦法分啊」。

周先生沒想到疑犯燒完他們住所後，同晚又去台中大里的前奶奶住家淋油縱火。前奶奶透露，疑犯每2、3天就回去一次吵鬧生事，說要找她兒子。

當地傳媒指，周女上月才身穿紅衣企圖跳樓獲救，疑有長期精神不隱就醫紀錄，她自首後也向警方表示有抑鬱症。

（綜合）