台女遊港看清7年好友真面目　網讚警世：同Friend旅行千祈咪咁做

對許多人來說，和好友一起旅行，就是場考驗友誼的挑戰。一名網友表示，她與認識7年的好友相約去香港玩，沒想到卻是噩夢的開始，朋友事前完全不做功課，全部都丟給她處理，過程還不斷抱怨，讓原PO感嘆：「旅行可以看清一個人。」



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該名網友在Dcard分享，她跟認識7年的好友相約到香港玩，結果事前朋友完全不做功課，只丟了一句「我不會」，讓她只好獨自處理訂機票、酒店還有申請港簽等作業，事後朋友還表示「我帶小孩很忙，你上班不是很閒嗎？都給你弄」，讓原PO相當無奈。

然而，她請朋友安排其中一天的行程，朋友當時表示自己隨意都可以，結果到了香港後對方卻不斷嫌東嫌西，除了指責她行程安排不妥外，也抱怨她買的網路訊號不穩，由於先前朋友說想住可以看到維多利亞港的酒店，因此特別訂了一晚一千五港幣的景觀酒店，居然也被朋友嫌到不行。

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原PO透露，朋友整趟旅程都在玩手機，所以全程由她負責導航、找路，只要不小心走錯路，對方就會一臉不耐煩，各種行徑讓她感嘆：「旅行真的可以看清一個人。」

文章曝光，紛紛引起網友們的共鳴，「我也遇到這種，排行程的時候都不參與，真的開始走行程後才發現是惡夢的開始，原來他根本就沒看我們排的，不斷問『等一下要去哪裡？』，看了行程之後就開始意見一大堆，還強勢地想更改行程」、「真的覺得那種不幫忙又愛抱怨的人，真的不要跟人家自由行，都不幫忙用就乖乖跟著行程走，不要抱怨東抱怨西」、「跟朋友旅行真的千萬別這樣」。

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