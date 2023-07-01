旅遊注意｜坐飛機也要搽防曬 皮膚科醫生：空服員患癌機會高兩倍
撰文：聯合新聞網
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搭飛機時也要防曬嗎？近期一名皮膚科醫生在社群媒體上分享搭飛機應該注意的護膚細節，吸引不少網友點閱留言。
據《太陽報》（The Sun）報道，喬伊斯．帕克（Joyce Park）是一名皮膚科醫生，經常在TikTok上分享護膚知識。
近期她在自己的頻道上分享一部影片，表示飛行員罹患「黑色素瘤」的機率是一般人的兩倍。
關窗也有幫助 點擊放大瀏覽喬伊斯的「機上護膚」貼士：
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她引用2015一份研究表示，在3萬英呎空中的機艙內飛行56分鐘，所受到的紫外線照射量跟特地到美容中心照燈美黑20分鐘的紫外線量一樣。
雲層會反射更多的長波紫外線UVA，造成皺紋和衰老。帕克提到，雖然機艙有窗戶，不過窗戶只能阻擋波長較短的UVB，無法阻擋UVA。
研究調查超過26萬名飛行員及機組人員，發現他們的黑色素瘤是一般人的兩倍。
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黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展的癌症，常見的症狀是皮膚上的痣改變形態。若是痣的顏色、大小、輪廓變化，導致皮膚出現出血、硬皮等，就有可能是黑色素瘤。
帕克建議，如果要預防皮膚受到過多紫外線照射，最好在搭機時也要塗抹防曬，拉下窗簾，避免受到過度曝曬。最佳的防曬時間是每兩小時補一次防曬乳，能減少皮膚接觸到UVA的機會。
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坐飛機要塗防曬嗎？
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