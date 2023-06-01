日本旅遊｜日圓跌至新低卻盛傳即將反彈 外匯專家教點換錢最划算
撰文：風傳媒
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日圓匯率迎來近半年新低點，卻即將出現驚人反彈？
據外媒報道，日本央行可能於6月的會議上，調高基準債券殖利率上限，導致未來幾個月日圓匯率飆升。
最近想前往日本旅遊，或投資日圓的人需要急著換匯嗎？Yahoo TV節目《進擊的荷包》邀請外匯投資專家李其展提出看法。
怕谷底反彈所以急急腳一次過換晒？外匯專家教咁換先最穩陣（點圖放大閱讀）：
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彭博（Bloomberg News）報道，法國興業銀行策略師Olivier Korber指出，日本央行將在6月16日召開的利率決議，高機率將日本10年期國債殖利率曲線控制區間上調50個基點至1%，讓日圓兌美元從目前約139附近推升至130，漲幅約7%左右。
對此，李其展針對日圓表現，分別以民眾最關注的投資、旅遊2種角度進行分析。
李其展以投資角度解釋，「目前存美元好了，應該都能找到至少3～4%的投資機會，存日圓則沒有」，由於日圓存款趨近零利率，投資報酬率不高。
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至於前往日本旅遊，可依照出國時間點，計畫換匯策略。李其展建議，如果近期規畫出國，目前日圓兌美元都在半年低點，可直接兌換，無需等待更便宜點位。
若打算8月暑假才去日本玩，李其展認為最近可換5成旅遊金，採分批換匯的方式，使平均成本降低。
「如果未來運氣不好，例如前陣子美國債務違約，導致全球貨幣出現巨大波動，日圓升值給你看，這不是很可惜嗎？」因此到8月之前，逐月換日圓最划算。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日圓貶至近半年低點，日本旅遊怎麼換錢最划算？外匯專家給答案】