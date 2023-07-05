旅行拎錯行李！港女隔半個月網上搵篋　網民3點質疑：大意定專登

去旅行拎錯行李，隨時令整個行程變得非常狼狽。有港女日前發文，指6月中乘搭巴士前往機場時不慎拿錯別人的行李，直至抵達目的地才發現。她後來才留意到，取錯的行李篋與她本身的行李款式並不相同，回港後只好向巴士公司講述事件，惟一直沒有消息。網民看過帖文也不禁列出多個疑問，認為港女相隔半個月才尋篋行為並不尋常，質疑事件並非一般「拎錯行李」，甚至有偷竊的嫌疑。



有港女日前發文，指6月中乘搭巴士前往機場時不慎拿錯別人的行李，直至抵達目的地才發現。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

該名港女於facebook失物群組發文，指上月15日下午乘搭龍運巴士A41前往機場出發旅行，但在一號客運大樓落車時，不慎取錯1個深藍色行李篋，直至抵達越南的酒店才發現拿錯了完全不同款的行李篋，「落巴士時自己心急，以為係自己個行李箱」。

港女指，到達酒店後驚覺取錯行李，「去到當地酒店時打開個箧先發現裏面唔同，先至諗到落機場巴士時以為係同一款就攞錯咗」。她發現行李篋沒有鎖上，故打開查看，「對方個箧無內衣褲喺入面，只有兩袋帽和護膚品等」。

港女指上月15日下午乘搭龍運巴士A41前往機場出發旅行，但在一號客運大樓落車時，不慎取錯1個深藍色行李篋，直至抵達越南的酒店才發現拿錯。（資料圖片）

回港後她便向龍運巴士反映事件，期望能聯絡同樣取錯行李的人，交換行李篋並取回物品，可惜一直沒有消息，於是嘗試於網上發文，詳列她放於行李篋內的物品，期望對方看到後能主動聯絡，「只希望嗰個人睇到個post，就還返同一個篋同裏面物品，我又可以還返畀佢」。

帖文引來網民討論，不少人批評樓主咎由自取，批評她沒有看清楚便胡亂取行李，令別人也無辜受影響，「打算去旅行但俾人拎錯咗嗰個好慘」、「唔係同款又唔一樣，你都可以拎錯。你攞喼時擘大隻眼啊！你咁樣一時唔小心，搞到人又搞到自己。超級不負責任」、「自己唔小心但影響到人，好討厭」、「見到火都嚟，睇清楚先拎呀嘛」。

有網民列出多個疑問，認為港女相隔半個月才尋篋行為並不尋常，質疑事件並非一般「拎錯行李」，甚至有偷竊的嫌疑。（資料圖片）

另有網民提出多個疑點，指出樓主明知不同款式也照樣取走別人的行李，而且相隔半個月才發文尋回自己的行李篋，又質疑她沒有及早通知巴士公司及警方，而是擅自打開不屬於自己的行李，認為事件或有偷竊之嫌，「過咗半個月先嚟講？有心定無意，人哋真係唔見的話，報咗警，claim緊保險啦，真係多得你唔少」、「唔理係拎錯定拎多，但拎走人個喼仲keep住唔交畀警察，同偷嘢根本無分別」、「攞錯咗即刻通知返機場咪得囉，點解要打開人哋個篋，真係冇品」。

樓主其後則留言回應，表示近日才得知有相關失物群組，故在事件發生半個月才發文。她續指，到達越南後發現行李並無上鎖，打開後看到不屬自己的物品才發現取錯，「佢無lock密碼，所以打開咗」，強調事件純屬大意，並非偷竊，「我唔係偷嘢，我係唔小心攞錯，所以透過呢個group，希望對方知道後會聯絡九巴失物組兼對換返」。