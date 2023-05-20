瞓巴士！九巴男子「爽瞓」行李架照片瘋傳 　網民：香港人真累！

香港巴士不設臥鋪，假如累得極想休息，但又沒有座位該怎麼辦？近日社交網上瘋傳照片，顯示1名男子竟將輪椅停放區（又稱「輪椅泊位」）後方，用作擺放小型行李的平台當作「私人床位」，橫臥在上呼呼大睡，車上乘客如常站在旁邊。罕見的畫面引來大批網民熱議，紛紛笑言「他已達到無我境界，世人是不會明白的」、「商務位」、「香港人真累」，也有人非常驚訝車長竟未有制止相關舉動。



1名男子日前被發現在巴士上，竟將輪椅停放區後方的小平台位置當作「私人床位」呼呼大睡。（facebook圖片）

有網民周五（19日）於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文並附上照片，路線屏幕顯示是正在行駛的26號九巴，1名男子竟躺在前車門與輪椅停放區之間平台上睡覺，當時另有2名乘客於車廂內站立。由於該平時只允許乘客擺放細小行李，空間不足以讓人躺臥，但男子「能屈能伸」，雙腳屈曲、蜷起身子瑟縮橫臥在小平台上，頭下更放了物件當作枕頭，看來睡得相當舒適。

樓主在文中直言「累了就要睡…」，罕有的景象引來不少網民討論，部分人驚訝巴士車長竟然沒有立即阻止，又估計相關男子或許身體不適，車長才容許他短暫臥躺，「啲巴士佬好憎啲人放嘢喺𠵱個位㗎喎，竟然個巴士佬唔出聲」、「都想知點解司機唔出聲」、「司機唔理？」、「冇俾司機話係奇蹟喎」、「係無可能可以唔理，但竟然發生咗」。

一般巴士上沒有供乘客躺臥的位置，乘客只能坐座位。（資料圖片）

另外也有網民表示尚能理解男子的行為，留言稱「眼瞓得咁緊要？」、「如果冇任何嘢妨礙別人…由佢啦」、「可能佢真係太攰啦」、「香港人真係好慘，畀佢瞓啦！」。不過，不少網民則認為在該空間睡覺有危險性，「呢個位好似有告示話唔畀擺重嘢㗎喎」、「這樣開車是危險駕駛啊！」、「有乜嘢交通意外（車長）要孭飛喎」。