內地媽遊迪士尼逛商店　問港女借會員卡拎折扣被拒　後續寸爆極衰

不少港人都會購買迪士尼會員年證，在園內購物時就更可獲優惠，不過日前有港女分享在迪士尼某商店時，有名內地母親覬覦其會員證，問道「可不可以借你會員卡，幫我打個折？」，樓主婉拒後，竟然被對方寸爆「就不是打個折而已」，故質疑對方何不自己買年證或嘗試詢問職員要求員工折扣。帖文引來不少港人斥責該內地女子「無恥」、「厚面皮」，倘若每人都借用他人年證，那麼對「真金白銀」買年證會員未免過於不公，而且亦損害了樂園的利益。



有港女在迪士尼某商店購物時，遇到1名內地母親想借用其會員證，她婉拒後竟被對方寸爆回覆，事件惹來網民討論。（《鯊魚》劇照）

該港女在Facebook「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發帖，指她在迪士尼某售賣公主裙的商店購物時，有名內地女遊客帶同女兒入內，然後該女童看中1條粉紅色公主裙，其母親準備到收銀處付款時，眼見樓主亦拿起1件衣服去結帳，對方突然稱「等一下」，並上前詢問樓主「可不可以借你會員卡，幫我打個折？」，樓主錯愕覺得不太好，不明為何要借出年卡，便拒絕稱「我不想」。

樓主逛迪士尼某商店時，有內地女遊客帶同女兒入內，而女童亦看中1條公主裙，對方想問樓主借會員卡取折扣，但終被拒絕。（資料圖片／非當事人）

對方被拒後竟然稱「就不是打個折而已，有那麼......」，其後內容因為不懂普通話，樓主無法聽懂，不過卻對對方行為態度感到不解，認為會員卡是自己付錢購買，不願借出亦屬個人決定，更質疑「想要折點解唔自己買Annual Pass」，或詢問職員要求員工折扣？並揶揄「打個折而已，那麼容易」。她補充，那名內地母親之後有一直向其他人借用會員卡，不過無人理會後，便直接放棄購買商品離開了。

對方被拒後竟然理直氣壯稱「就不是打個折而已」。（《親親我好媽》劇照）

不少網民或持有迪士尼會員卡的人都直斥該女子行為「無恥」，「依啲人真係太厚面皮」、「年卡係要我哋真金白銀畀錢買的，有咩原因要借畀佢先？」、「個個借，對其他有卡唔公平」；亦有人笑言該女子「打個劫而已」、「好呀借畀你，咁我手上件衫你順道幫我埋單啦，埋個單而已」。

有曾做兼職的網民表示，「以前返PT（非迪迪尼），畀大陸客問可唔可以借員工優惠佢用，同佢講我PT仔無Discount，竟然叫我幫手問FT同事」；有留言則認為是態度問題，以致失去借用意欲，「如果我唔趕時間又無乜所謂（尤其可以幫我儲分嗰啲)」、「我覺得想借人張卡打個折都情有可原，但佢老奉先係問題」。

（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」）