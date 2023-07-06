驚險！男子遭鯊魚狂啃失血等死　海豚群現身相救保命　專家卻咁講

在海中被鯊魚襲擊卻無藏身地方，相信死亡已近在咫尺。不過，外國有名男子卻相當幸運，他在電視節目中憶述死過翻生的經驗。他指曾有一次在海中游水時遇鯊魚襲擊，大量失血，本來已放棄求生，後來獲得一群海豚解救，讓他可脫險撿回一命。他認為是海豚發現了自己而出手相救，不過有海洋生物學家卻有另一說法。



理查森指海豚出手相救，他才得以獲救送院，身上縫了逾300針。（網上圖片）

綜合外媒報道，男子理查森（Martin Richardson）在國家地理頻道紀錄片「Saved from a Shark」中分享其驚險經歷，事發時他在埃及的紅海游泳，突遭一條尖吻鯖鯊（Isurus oxyrinchus）攻擊，當時他身邊沒有船隻或可藏身地方，他只可獨自對抗鯊魚猛烈的襲擊，被啃了多口後大量失血，理查森指自己差不多失去了全身三分一的血液，並已放棄游到岸邊求生做法，他望住遙遠的山脈做好心理準備成為鯊魚美點。

正當理查森打定輸數，此時一群海豚突然湧至，並攻擊該條鯊魚，擋下了鯊魚對理查森的襲擊。理查森於是趁機逃到趕來救他的船上，船家將他送院進行急救，縫了逾300針總算撿回一命。

理查森指被尖吻鯖鯊襲擊時嚴重失血，本來已覺得會命喪海中。（網上圖片）

理查森談起這段經歷，他相信當時海豚是來救他的。可是，佛羅里達國際大學（FIU）生物科學系教授海特豪斯（Mike Heithaus）認為真相並非事主想得這麼暖心。

海特豪斯表示：「牠們（海豚）恐怕並沒有試圖拯救理查森」，雖然他不能完全否定這個可能性，但在大多數情況下，海豚之所以成群朝鯊魚等掠食者發動攻勢，是要保護群體中的幼豚，海豚可以透過海水中的血水，知悉有鯊魚在附近，牠們為了保護幼豚，於是先發制人主動採取攻勢而已。