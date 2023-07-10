護士車震男病患！愛愛一半男心臟病發　護士不叫救護車　原因心寒

人性何在？英國一名42歲已婚護士，與一名男病患在停車場偷情，惟男病患「愛愛」中途突然心臟病發命危，沒想到護士竟然因怕姦情曝光不敢叫救護車。男病患最終死亡，護士則被裁定違反醫護人員職業道德遭解僱，並禁止從事護理工作18個月。



英國一名42歲已婚護士，與一名男病患在停車場偷情，惟男病患「愛愛」中途突然心臟病發命危，沒想到護士竟然因怕姦情曝光不敢叫救護車。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發2022年1月，英國42歲已婚護士威廉斯（Penelope Williams）與一名男病患半夜在醫院停車場「車震」偷情，但中途褲子脫到腳踝的男病患心臟病發昏迷。

然而作為護士的威廉斯，竟然怕姦情曝光，沒有召救護車求救，而是邊哭泣邊致電同事要求幫手替男病患進行「心肺復蘇（CPR）」。同事到場時，發現男病患昏迷在車的後座，已沒有反應，把男病患抱落車進行心肺復蘇法，並馬上呼叫救護車到場。最終男病患仍因心臟衰竭及慢性腎臟病死亡。

事件公開後，威廉斯受到院方紀律委員會嚴格調查。（網上圖片）

事件公開後，威廉斯受到院方紀律委員會嚴格調查，揭發她與病患已維持長達1年親密關係。威廉斯接受詢問時，起初稱是收到男方訊息說「身體不舒服」，她才會到車上關心對，惟之後改口承認雙方有維持「性關係」，當天在車上待了35至40分鐘，但聲稱只是「純粹聊天」，沒想到男方突然心臟病發開始呻吟並昏倒。

據報，委員會認為威廉斯違反醫護人員職業道德，令業界蒙羞，遂解僱了她，並禁止她從事護理工作18個月。