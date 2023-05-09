鸚鵡突講露骨偷情語錄　人妻聽到臉綠揭老公出軌女傭　真相更賤格

聰明的鸚鵡能模仿人類說話，竟然連偷腥的內容都說出來？越南有一對夫婦合作經營傢俱生意，做得有聲有色，於是聘請1名女傭幫手打理家務和照顧小朋友，工作6個月後，人妻開始發現丈夫有異樣，直到有一天驚聞寵物鸚鵡吐出人類偷情時會說的露骨字句，起疑下在家偷偷安裝攝錄機，結果證實丈夫與女傭發展不倫關係，而且2人更打算私奔，怒極下決定申請離婚兼提告。



丈夫和女傭發展不倫關係，更有私奔打算。（Getty Images）

該名越南人妻與丈夫在當地大城市經營傢俱生意，業績表現良好，妻子打算聘請傭工打理家務和照顧小朋友，在熟人推薦下，她僱用1名農村女子，對方因為早年受傷，所以轉行擔任傭工。獲用後，該名女傭雖然年紀比人妻大10歲，但仍然散發魅力，而且談吐得體，工作表現優秀，完全「融入家中」。

人妻從寵物鸚鵡口中，懷疑丈夫和女傭出軌，決定申請離婚。示意圖。(《犯罪現場》劇照）

人妻安排女傭居住的房間靠近丈夫照顧鸚鵡的陽台，但工作了6個月後，妻子留意到丈夫有可疑行為，在女傭身邊顯得尷尬害羞，但妻子認為可能是男性在家中遇到陌生女子時的典型行為，沒有懷疑有任何通姦行為，而丈夫甚至有意避免和女傭單獨相處，而且開始很少和朋友外出，傾向留在家中，例如花時間教導寵物鸚鵡說簡單短語。

直到有一天下午，人妻提早回家，但無人應門，致電女傭後，對方才匆忙道歉，聲稱正在陽台上曬衣服，但明明平時女傭中午在陽光下曬衫，好讓衣服乾得更快，做法有別於平常。人妻進門後，見到老公笨拙地與自己打招呼，好像有事隱瞞，她開始懷疑丈夫與女傭關係有異，但仍然自我安慰，因自認比女傭貌美，加上自己是「米飯班主」，所以相信女傭不會有踰矩行為。

鸚鵡近乎可以模仿其他人的話語，有時連偷腥內容都能抄到足。（Sid Balachandran@Unsplash）

豈料這段「越南越愛」的故事終於穿崩，人妻有一天去陽台曬衫，當打開門時，發現丈夫飼養的鸚鵡不停地吐出露骨字句，她不相信丈夫會教導鸚鵡說出不雅內容，估計鸚鵡在特定情況下聽到自學，便懷疑丈夫和女傭偷情。

人妻在家中偷偷安裝攝錄機蒐證，僅1周後就拍到證據，丈夫甚至似乎想和女傭私奔。人妻知悉被背叛後終決定申請離婚，並向律師提供丈夫不忠證據，確保打贏官司，身家不會分給對方。

（綜合）