護士懷孕7個月揭夫出軌被拋棄！決獨力養B　收工開燒烤檔幫補生計

為母則強！泰國1名年輕女護士近日在網上控訴，指其丈夫在她懷孕7個月時出軌將她拋棄，至今已與小三交往1個月。她決心獨力撫養孩子，現時除輪班工作，還要兼職開燒烤檔多賺錢為未來做好準備，強調不會取丈夫一分錢。護士透露一早對和丈夫出軌的女子起疑，當時還信了丈夫的解釋，自責自己像個傻瓜。網民紛紛力撐護士努力當單親媽媽，又問她的檔口位置想去光顧，又驚訝政府竟容許懷胎8個月的孕婦輪班工作。



泰國有護士在網上發文控訴，丈夫在她懷孕7個月時出軌，結識小三後拋棄了她。（TikTok影片截圖）

泰國有女護士近日在TikToK以帳號名「@katmumu」上傳影片，鬧爆丈夫趁她懷孕時出軌，事件引起當地民哄動，更引來電視台採訪。護士稱懷孕7個月時被丈夫拋棄，發現丈夫出軌交了1名「新女友」，她哭稱孩子還未出生，無意中發現了丈夫出軌證據，嘲諷稱「我和我的小孩祝你幸福快樂」。

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泰媒報道，女護士坦言被丈夫背叛極為痛苦，但她決心獨力撫養小孩，現時她上班後會繼續等待輪班工作，其餘時間會經營燒烤檔來補充收入。她感嘆自己早前就懷疑過丈夫和那名女子有染，亦曾與對方見過面，未料真的是小三。她過往曾起疑地問過丈夫，當時丈夫否認和該女子有任何關係，她相信了，「我覺得自己一直都是個傻瓜」。由於事件鬧大，女護士更和出軌丈夫在電視台受訪時隔空對質。

女護士目前會在網上分享騎電單車去街市買餸的片段，以及開燒烤檔準備醬料等畫面，強調自己沒向孩子生父拿過一分錢。不過，她也大呻自己現時已懷孕8個月，仍被要求加班。網民同情她的遭遇，紛紛詢問其燒烤檔的位置，表示要幫襯，又要求政府應該改善孕婦的工作環境，認為不該安排孕婦輪班工作。

（綜合）