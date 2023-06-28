中獎慘劇！女子中頭獎獲$270萬獎金　3年後下場卻悲涼：不想活了…

買彩券中頭獎獲得巨額獎金，竟然帶來噩運？泰國1名女子買彩券中頭獎，獲1,200萬泰銖（約270萬港元）獎金，然而她獲得「第一桶金」後想藉此「錢滾錢」，於是轉戰網絡賭博，結果輸到一無所有，反要變賣房子、汽車等家當還債，結果相當悲涼。她以自己經歷告誡其他人勿想靠賭博快速致富，明言「賭博不會讓我們變得富有，它只會毀掉我們的生活」。



泰國1名女子買彩券中頭獎，獲1,200萬泰銖（約270萬港元）獎金，然而她轉戰網絡賭博，結果輸到一無所有。（影片截圖）

綜合外媒報道，該泰國女子於抖音（TikTok）分享自身經歷。她表示自己於2020年購買彩券，幸運地獲得了頭獎1,200萬泰銖（約270萬港元）獎金，沒想竟是噩夢開始。

突然獲得人生「第一桶金」，樓主於是想「錢滾錢」快速致富，並沉迷於網上賭博。初開始時十分順利，她贏得近2,000萬泰銖（約440萬港元），但她貪勝不知輸未有適可而止，最終愈輸愈多，還要變賣家當還債，「貪婪使我破產了，開始賣黃金、房子、汽車，連住的地方都沒有。我一無所有了。現在的我，根本就不想活了」。

面對大起大落，樓主感嘆賭博摧毀了她的生活，又告誡其他人勿賭博，「賭博不會讓我們變得富有，它只會毀掉我們的生活。如果你不想過這種糟糕生活，就停下來吧」。

女子經歷引來網民熱議，不少人鼓勵她，希望她渡過難關。也有網民認為「賭博比火災更糟糕」，勸其他人不要沉迷。