每日放屁數十次！27歲OL患大腸癌第三期　醫提醒5大徵狀要留神

頻繁放屁可能是身體警號？內地1名27歲OL近期每日放屁數十次，有時搭電梯都忍不住放屁，更經常腹瀉及腹痛。她以為是吃太辣引致，但被父母催促去醫院檢查，才驚覺確診大腸癌第三期。醫生指多屁放和大腸胃不能劃上等號，有可能是患者出現腸梗塞問題，排氣增加故頻繁放屁，而身體出現5大徵狀時，就要考慮患上大腸癌的可能性，但他提醒，如果放屁出現2種味道時亦要格外留神。



內地27歲女生每日放數十次屁，還經常腹瀉及腹痛，求醫驚揭患大腸癌第三期。（示意圖／資料圖片）

內媒報道，浙江27歲女生小明（化名）是名白領，近日不管吃什麼都很多屁放，有時搭電梯都忍不住放屁，令她非常尷尬。小明每天放屁數十次，更經常腹瀉及腹痛，她以為吃得太辣導致腸胃不適，原本未太在意，直至父母不停催她到醫院檢查，她照腸鏡及做CT掃描後，驚訝發現已患上大腸癌第三期。

事件令網民大呼恐怖，「事主才27歲太可憐」、「別嚇我，我的屁也是又臭又多」、「嚇得我馬上放了個屁」。放屁和患癌有多大關係引起網上討論，內媒《都市快報》報道，較早前浙江30多歲的劉先生（化名），也因為長期腹瀉問題到浙江醫院消化內科求醫，他除了腹瀉及多屁放外，肚子還經常「咕嚕咕嚕」作響。

副主任醫生周鋒建為他照腸鏡，發現其腸道內有較大的腺瘤，切除檢查發現屬癌前病變，幸好能及時處理。周醫生解釋，多屁放不能和大腸癌劃上等號，未有研究證實多屁放和大腸癌有密切關係。部份患大腸癌的人，因為出現腸梗塞、便秘等，導致排氣增多，故會頻繁放屁，不能倒過來說放屁多是大腸癌症狀。

醫生提醒大腸癌有5大徵狀，而如果放屁出現2種味道，也要格外留意。（示意圖／資料圖片）

正常來說，大腸癌典型徵狀是腹痛、腹瀉和明顯消瘦，大便形狀及排便規律都有影響，但要做檢查才能核實，早期幾乎沒症狀，部份患者出現便血症狀以為是痔瘡。如果只是單純放屁次數增多，身體沒有任何異常，可能是飲食導致，例如吃得太多豆、葷菜，不用過慮。

主任醫生馮玉良指，如果出現5大症狀，就要考慮患大腸癌的可能性，包括：便血，可能因為腫瘤破裂所致；大便習慣改變，腹瀉與便秘交替出現，便意頻繁次數增多；腹痛腹脹，可能是腫瘤持續增長；貧血，腫瘤生長要大量血液；腹部腫塊，60%至70%中後期病人可摸到右側中腹部有硬腫塊。

周醫生特別提醒，放出2種味道的屁要格外留意，第一是放出有臭雞蛋味的屁，顯示胃及腸道可能出現問題；第二是有血腥味的屁，顯示消化道有出血問題。

（綜合）