20歲女泌尿道感染命危　昏迷6天醒來「手腳全截肢」　5症狀要求醫

泌尿道感染隨時大件事！巴西１名20歲女子因泌尿道感染就醫治療，詎料原來情況比想像中更嚴重，細菌感染已擴散到腎臟，且令她休克昏迷6天，醒來驚訝發現手腳已全部被截肢。目前女子仍要接受治療，她以自己經歷呼籲女性，不要小看婦科疾病，以免病情惡化後悔終生。



巴西1名20歲女子因泌尿道感染就醫治療，詎料原來情況比想像中更嚴重，細菌感染已擴散到腎臟，她休克昏迷6天後，醒來驚訝發現手腳全部被截肢。（IG）

綜合外媒報道，巴西里約熱內盧20歲女子巴博薩（Gabrielle Barbosa）去年12月泌尿道細菌感染，求醫後接受了抗生素治療，然而未能完全清除感染。至今年3月，她腎臟出現問題，劇烈疼痛，趕緊到醫院求診，發現細菌感染原來已嚴重擴散至腎臟，「醫院給我注射點滴，但我吐了很多」。

巴博薩因泌尿道感染惡化要截肢。（IG）

然而由於床位不足，無奈下醫生只有安排巴博薩出院，沒想到同月月底，巴博薩突然休克暈倒送院，其間心臟2度驟停，要插喉管急救。雖然巴博薩最終撿回一命，但昏迷6天後甦醒迎來的卻是噩夢──她雙手雙腳纏滿繃帶，因已被截肢。

巴博薩目前仍要接受後續治療，適應失去手腳的新生活。她於社交平台分享自己經歷，提醒女性不要小看婦科疾病，以免病情惡化不可挽回。

根據本港衛生署家庭健康服務網頁，「泌尿道感染」是常見疾病，包括尿道炎、膀胱炎、腎炎，大部份感染是由大腸桿菌（常寄存於大腸的細菌）引致，如出現尿頻、發熱、腰背痛等5類症狀，就要留意。

「泌尿道感染」5類常見症狀：

1）尿頻：次數頻密，但每次只能排出小量尿液

2）小便時感到赤痛、灼熱

3）尿液混濁，甚至帶血

4）小腹脹痛（近恥骨位置），顯示膀胱感染

5）如有發熱、腰背痛、作悶、嘔吐，顯示腎臟可能受到感染



衛生署家庭健康服務網頁亦列出8招預防方法：

1）保持個人衞生

2）如廁後應從外陰由前往後至肛門抹拭

3）要注意房事衞生，及後要排清小便

4）避免使用含香料成分的肥皂、梘液、陰道灌洗液

5）避免穿着太緊身或不透氣的褲（包括內褲）

6）多喝清水

7）避免習慣忍尿

8）提高警覺，及早發現和醫治

