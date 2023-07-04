一家三口吃菜後手指發紫中毒　醫生揭這樣吃菜出事：近期多人中招

【健康百科】吃菜切勿故亂醃製！內地有一家三口吃了淅江嘉興地道美食「蒸雙臭（臭豆腐及臭莧菜梗）後，出現嘴唇、手指發紫，送院發現是亞硝酸鹽中毒，原因估計是他們自行更改配方醃莧菜梗，且醃製時間短而出事。醫生指出，近日已有多宗食用醃製莧菜梗後出現亞硝酸鹽中毒症狀個案，部份更出現意識障礙、呼吸衰竭，要送入重症病房，提醒如果吃了沒醃製熟透的莧菜梗，可能引起急性亞硝酸鹽中毒。



內地有一家三口吃了淅江嘉興地道美食「蒸雙臭（臭豆腐及臭莧菜梗）後，出現嘴唇、手指發紫，送院發現是亞硝酸鹽中毒。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發6月24日晚上，一家三口進食「蒸雙臭」後，出現嘴唇、手指發紫，於是到浙大二院臨平院區急症室求醫。當中史姓女子告訴醫生，她每年都會醃製莧菜梗食用，今年更改配方用「小蘇打」和「食鹽」醃製，而且醃製2天就端上桌食用，「吃完20分鐘後，我和老伴發現女兒嘴唇、手指發紫，伴有惡心嘔吐，感覺不對勁，就趕緊來醫院看看」。

醫生初步判斷三人為亞硝酸鹽中毒，血氣分析提示，3人的高鐵血紅蛋白指標都出現增高，當中女兒更高達24.5%，幸好經治療後，3人終於好轉出院。

醫生指出，近日已接診多名因食用醃製莧菜梗後出現亞硝酸鹽中毒個案，部份更出現意識障礙、呼吸衰竭等重症命危。

醫生指出，近日已接診多名因食用醃製莧菜梗後出現亞硝酸鹽中毒個案，部份更出現意識障礙、呼吸衰竭等重症命危。（網上圖片）

醫生提醒，自製莧菜梗要盡量延長醃製時間，「只要醃製時間達1個月以上，那麼蔬菜中的亞硝酸鹽就會被細菌所分解，逐漸下降乃至基本消失」，惟仍建議不要長期食用，每次也不要吃太多，「亞硝酸鹽可以溶於水，蒸菜之前，用水洗一洗，可以洗掉一部份亞硝酸鹽」。

醫生又提醒，高血壓、腎功能損傷患者，要盡量少吃醃製品，而食用醃製品，最好同時攝入豐富維他命C，幫助在胃內阻斷亞硝酸鹽生成致癌物。