女嬰赤裸未剪臍帶慘死！單親媽誕女即掟落街　稱下手一刻後悔痛哭

台灣日前爆出單親媽殺嬰案，當地1名33歲女子在住所誕下女兒後，疑將臍帶都未剪斷的女嬰從3樓丟落街，有途人聽見響聲查看馬上報警。女嬰送院時全身赤裸，肝臟破裂、頭部血腫等，搶救後不治。



警方翻查閉路電視影片而拘捕女嬰生母，消息指生母已承認丟嬰落街，解釋自己擔心女兒要過苦日子，一時衝動才犯案，又稱丟下一刻已後悔痛哭。警方依殺人罪偵辦，正等待驗屍報告及進一步調查。



台灣有單親媽疑將初生女嬰由3樓丟落街，女嬰最終慘死。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，屏東33歲獨居的單親媽媽柯女，7月5日在家誕下女嬰後，疑將臍帶都未剪斷的女嬰從3樓的租住單位丟落樓。檢察官指，當日清晨6時左右，有途人在某大樓附近聽到「碰一聲」，走到大樓旁的小巷驚見有名赤裸女嬰躺在路邊，馬上報警。

救護車在早上6時37分將女嬰送院，院方指女嬰當時仍連着臍帶，判斷應出生不久，她送院時肝臟破裂、頭部血腫、大腿淤青，搶救後延至8時14分宣告不治，已驗屍正等候報告。

屏東警方鑑識科人員到場，調查附近閉路電視影片及現場狀況後，派警員向附近居民做查訪，在鄰近大廈調查發現，柯女正是女嬰的生母，同時掌握了犯罪證據，當場將她拘捕並送院就醫。

單親媽稱擔心女兒和她生活會受苦，一時衝動犯案。（示意圖／Getty Images）

警方初步調查指，柯女和前夫育有２子，離婚後由前丈撫養，她回復單身獨居後又再次懷孕，柯女供稱自己在家分娩，女嬰疑由3樓被丟落街，但女嬰為何全身赤裸等細節仍然待查。

台媒指，據悉柯女已向警方坦承罪行，稱擔心自己無力撫養，憂慮女兒跟她生活只會受苦，一時衝動將女兒丟落樓，丟下一刻已經後悔痛哭。她見到樓下巷子有途人聚集及有警察到場，不敢落樓面對，只敢在心中祈禱女兒獲救。

警方偵訊後仍要對比客觀事證，但告訴柯女，擔心撫養問題可向社會處等單位求助。柯女現時涉嫌殺人罪調查，考慮到她剛剛分娩體弱無力、犯罪動機等細節，警方認為無羈押必要，現時限制其住所以科技設備監控。

（綜合）