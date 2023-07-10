超尷！港女用「假相」玩交友App識「靚仔」　約食飯見真身即嚇呆

不少人生活圈子不廣，都會靠交友軟件結識另一半。有女生日前發文分享尷尬經歷，指她利用交友軟件識朋友，與1名男生相談甚歡，雙方更相約見面吃飯，誰知出來一見才發現對方原來是親大哥！發生「驚天誤會」皆因兄妹倆都用了「假相」，故兩人聊天時一直不察覺，不過港女坦言與親哥相認後感到極之尷尬，事件引起網民熱議。



有女生用假照片在交友軟件識了名「靚仔」，見面時才知道對方原來是自己哥哥。（《女神降臨》劇照）

該名港女在Dcard以「用假相玩交友app，約咗親生阿哥出嚟」為題發帖，稱她從未用過交友軟件，近來一時興起想試試，但又不想用真面目示人，於是上網找了些「假相」作掩飾。她透過軟件結識到1名男生，「睇落好好樣就開始傾偈」，日前兩人更相約到觀塘某商場食飯。由於該男生事前曾提及赴約打扮，早到的樓主就在商場等候，沒料當她見到相同衣着的男生時即時被嚇呆，因為「嗰條友係我阿哥」。

樓主對於親生兄長出現在約好的地點震驚不已，於是上前詢問緣由，哥哥直接表示約了女生食飯，隨後樓主再問他「係咪用假相約人食飯」，並展示交友軟件「相認」。原來兄妹倆均用了不屬於自己的相片玩交友軟件，最終齊齊「受騙」。樓主事後回憶起曾在網上與對方討論過性話題，感到困宭不已，但兄妹兩人還是一起去吃米線，不過誰也沒有開口說話，全程十分尷尬。

原來樓主兄妹倆在交友軟件上都用了假照片，相認一刻十分尷尬。（電影《上流寄生族》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人表示樓主經歷「爆笑」，「笑死，果然係兄妹」、「果然係一家人，2個都用假相呃人」，亦有人稱「作為成日用交友app同時有個妹嘅男仔，我聽到你個故仔真係起晒雞皮」。

另外有人認為事件太過巧合，質疑帖文真實性，「有無咁橋，唔相認咪得」、「你問完即刻老作個藉口講句『咁你加油啦』，然後走咪得」，不過有人就覺得事件發生或只是軟件安排的巧合，「背景接近，gps又近，自然容易出現」。

（Dcard）