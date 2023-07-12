冷血！海邊驚見初生女嬰焦屍　兇手疑為親生父母　警揭坎坷背景

日本發生駭人燒嬰屍案！有釣魚客在海灘附近發現有人焚燒東西報警，警方到場驚見1具面部已燒焦、身上仍連有臍帶、相信出生僅2天的女嬰屍體。警方調查後懷疑兇手為女嬰分別20歲及24歲的父母，兩人本為牛郎及女顧客，其後發展成情侶關係。案情更顯示，該對情侶具有複雜背景及黑歷史，惟他們是否案件真兇，以及犯案動機則仍須進一步調查。



男子在海邊釣魚時揭發事，警方到場用布遮掩嬰屍遺骸。（網上圖片）

綜合日本媒體報道，事發於5月27日清晨，一名男子在靜岡縣沼津市的千本濱海灘釣魚時，驚見有男女在場生火，於是報警。警方到場後，竟在現場發現一具女嬰的焦屍，屍體面部更已燒至焦黑。警員循線索找到女嬰父母的住處，將兩人逮捕，懷疑他們是案件的兇手。不過嬰兒死因是燒死還是有其他原因，則有待調查，目前只能確認嬰兒並非流產，屬正常分娩後才死去。

涉案男女為20歲前牛郎高見直輝和24歲女友淺沼環奈，兩人因涉嫌殺害「出生不到2天」的女嬰並焚屍而遭起訴。據悉，淺沼沉迷上牛郎店，傾家蕩產花光所有積蓄，更要借錢度日，甚至把房子賣掉，淪落到在大阪的不同網絡咖啡店過夜，且因多次賴帳遭各店家報警列入黑名單，而她曾欠過錢的牛郎俱樂部更高達20多家。

案發海邊的地上有焚燒的痕跡。（網上圖片）

淺沼戀上高見時正好遇着疫情，起初她當時出手相當闊綽，很快便發展成情侶關係，可是隨着她負債累累，兩人最後一起淪落到在網絡咖啡店同居，過着流離失所的生活。

警方經DNA比對，確認女嬰是兩人的骨肉，估計淺沼在網絡咖啡室內生下孩子，惟女嬰出生僅兩天便死去。至於有關嬰焚屍案的詳情，仍有待進一步調查。