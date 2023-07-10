等20分鐘的士上車一刻被打尖　司機唔幫仲咁講　港女怒斥：蝦女人

大熱天時在街頭等車，臨上車一刻才被捷足先登的確憤怒！有港女近日大呻，指在葵涌邨花了足足20分鐘等的士，沒料終於有車時，1名大叔突然衝出「打尖」上車，即使她開聲要求對方排隊亦被無視。最令港女生氣的是，目擊過程的司機不但沒有幫忙，更1句落井下石稱「係咁㗎啦，又唔係的士站」，甚至明言不怕她於網上公審。



有港女近日大呻，指在葵涌邨花了足足20分鐘等的士，沒料終於有車時，1名大叔突然衝出「打尖」上車，即使她開聲要求對方排隊亦被無視。（fb「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

該港女於facebook群組發文講述日前乘車的不快經歷，指上周四（6日）在葵涌邨等的士，當時身旁沒有其他街坊排隊。等了足足20分鐘，她終於見到有的士駛至，不過正當她打算上車時，1名大叔突然衝到路中「插隊」上車，「我行前好有禮貌跟他說，我等了很久請他排隊，但他沒有理會我」。

港女於是向司機講述情況，沒料對方未有幫她說話，反而指「係咁㗎啦，又唔係的士站』」，其後更挑釁稱「咁叻你咪去投訴，放上群組囉」，令她大感不滿。港女事後直斥插隊大叔及的士司機「兩個廢佬衰埋一齊」，質疑對方見她為女生才故意「打尖」，「蝦個女人仔，明知佢搶車仲要做幫兇」。

不少網民看過帖文也為港女感不值，「完全冇教養，無品」、「嗰個司機坐過佢啦！佢揸得好慢，又冇禮貌，印象深刻」、「俾我即場鬧爆佢，起碼出咗啖氣先，仲講咩道理，呢啲人講道理就唔會搶的士啦」、「咁嘅司機，啲錢唔好畀佢賺」。亦有人建議樓主可考慮以手機程式召車，免卻等車及與人爭車風險，「用app啦，守規矩排隊對香港人嚟講太輸蝕」。