call的士等20分鐘司機話塞車仲咁講　Edan呂爵安公審：嘥緊我時間

連男團MIRROR成員呂爵安（Edan Lui）搭的士都火起？呂爵安於社交平台發文，指他電召的士接送，司機起初稱需時8分鐘，後來則稱遇上塞車，最終花約20分鐘才到達。當呂爵安一上車，司機隨即抱怨「唉咁樣塞一塞，真係嬲到震，唉我又做少支旗啦」，呂爵安聞言只無奈一笑回應，但他事後發文揶揄：「師傅啊，善意提醒，其實你都嘥緊我時間㗎，定你想我代啲車塞住你條路同你道個靚歉？」

帖文惹來網民熱議，大批網民讚呂爵安脾氣好，「呻兩句啫，等20分鐘唔cut，Edan算好EQ」、「叫車要20分鐘至到，普通人應該取消咗」、「其實佢已經好好脾氣」。不過亦有網民認為呂爵安公審的士司機做法不妥，「人哋都話塞車，你自己又話ok， cut單叫過好難？」。



呂爵安（Edan）於社交平台發文，指他電召的士接送，詎料司機稱塞車，最終20分鐘才到達。（資料圖片）

呂爵安（Edan）於其社交平台上載照片，講述電召的士不快事件。他表示，當日「Call車」時司機說8分鐘到達，「我膽小鬼唔敢cut佢，同埋8分鐘都……接受到嘅」。不過15分鐘後的士仍未到達，於是他「鼓起勇氣打過去」詢問，對方回覆「嚟緊㗎啦，塞車啊，唉我都唔想嘥我時間㗎」。

呂爵安（Edan Lui）於其社交平台上載照片，講述電召的士不快事件。（fb專頁截圖）

最終的士司機花了共20分鐘才到達召車地點，呂爵安一上車時，司機立即發「發牢騷」，大呻：「唉咁樣塞一塞，真係嬲到震，唉我又做少支旗啦！」。呂爵安不知如何反應，只好無奈以「haha」回應，但他事後於社交平台分享事件，揶揄：「師傅啊，善意提醒，其實你都嘥緊我時間㗎，定你想我代啲車塞住你條路同你道個靚歉？」

呂爵安（Edan Lui）不時在社交平台分享近況。（IG）

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帖文引來網民熱議，大部份都讚呂爵安脾氣好，「呻兩句啫，等20分鐘唔cut，Edan算好EQ」、「我等咁耐都躁啦，等10分鐘唔見人基本上有街車我直接截」、「的士司機錯囉，20分鐘你問心你等唔等？」、「其實佢已經好好脾氣」、「的士佬啲時間就係時間，人哋啲時間就唔係嘅」。

也有網民批評呂爵安（Edan）公審做法，「唔等你咪行路囉」、「人哋都話塞車，你自己又話ok，cut單叫過好難？」。