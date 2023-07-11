酒店捉姦片瘋傳！丈夫脫皮鞋怒摑出軌妻　「小王」被打至跪地求饒

得知伴侶出軌，情緒激動也能理解，但是訴諸武力卻不恰當。近日內地網上流傳一段酒店捉姦影片，有男子帶着親友到酒店揭發妻子與情夫的姦情，其間他情緒激動，手執皮鞋，「打小人」般用鞋底掌摑妻子與情夫頭面，又拉扯妻子頭髮逼使她跪下「受刑」。影片在多個社交平台流傳，引起網民熱議，有人認為本來男子可以站在道德高地指責妻子出軌，但「動手那刻就輸了」、「拍片放網上就是最好的報復，打人就不對了」。



近日內地網上流傳一段酒店捉姦影片，有男子手執皮鞋，「打小人」般用鞋底掌摑妻子與情夫頭面。（網上影片截圖）

該段在網上廣傳的影片長約1分12秒，影片中1名穿裇衫西褲的男子帶領數名拿着手機拍攝的親友聚集於酒店走廊，鏡頭外有女子聲音要求登記眾人身分證資料，而男子充耳不聞，強行闖入其中1間房間。有女親友發言，疑是代為向酒店職員解釋「這是她老公」，而男子入房後即時與房內的「小王」纏鬥在一起。

男子迅速脫下左腳皮鞋，「打小人」般一下下摑到情夫頭上，2人拉扯中情夫上衣被扯下，只穿着內褲跪在地上作求饒狀。之後男子又一把抓住妻子的頭髮，將她拉到身前，身穿黑色透膚蕾絲套裝的妻子開聲欲阻止，但男子用皮鞋掌摑令她閉嘴。

男子掌摑妻子後仍未解恨，又抓住她的頭髮逼使她跪下，然後用皮鞋朝她臉部打去。之後他繼續用手上皮鞋作武器，輪流攻擊妻子與情夫，而情夫似乎被先前的連擊打至出血，坐在地上檢查。這時有同行親友出聲制止男子，影片至此結束。

片段被轉載至多個內地社交平台，引起網民熱議，有人批評片中妻子行為不檢，「肉體出軌讓人火大」、「不愛分開就好！為何還要背叛」。不過亦有人認為男子行為過激，「分開就好，何必動手」、「不管怎樣，你也沒權利打人，人身傷害」、「放手就是放過彼此，別動手招罪」。

（綜合）