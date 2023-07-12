劏客？尖沙咀去西九收$50附加費　遊客小紅書批：香港的士有點黑

的士收費爭議不斷，有遊客日前在小紅書控訴，懷疑在香港乘坐的士時，遇上「黑的」。樓主指自己從尖沙咀去西九龍機場快線站，司機收了附加費50元，總車資為77元。他質疑司機「隨意加價」，亂收附加費。不過由於收據上半部份被撕去，沒有了的士車牌等訊息，有網民看完圖片表示「無法追討」、「車牌都撕了，沒辦法了」。



有遊客在小紅書發文，質疑的士司機「隨意加價」，亂收附加費。（非當事的士，資料圖片）

該遊客在小紅書以「香港的士是不是有點黑」為題發帖，控訴的士司機濫收車資。樓主稱當日乘的士從尖沙咀某酒店前往西九龍機場快線站，司機收了他車資77元，當中包括50元附加費，令他非常不解，故發文稱「我的天哪！香港的士收費可以這麽隨意加價的嗎？」，又在帖文標註「香港的士宰客」。

從樓主上傳的收據圖片可見，收據上半部份被撕去，沒有的士車牌等訊息，而下半部份顯示乘坐時間為周日（7月9日），至於收費公里等則顯示為「0」，另列有「附加費50元，總車費77元」等資訊。

從圖片可見，收據上半部份被撕去。（小紅書）

帖文引起網民關注，雖然樓主並未說明自己有沒有攜帶行李，但有網民就認為該路線並非過海路線，不需隧道費，如按行李每件6元計算，「怎麼算也不可能$50」、「參考車費大約$33左右，行李一件6元，所以你這一程大概不會超過$45」，也有人質疑的士司機亂收車費，「確實黑了，司機沒按錶收費吧」、「把車牌號碼都撕掉，應該是他自己手動輸入價錢的，連行車公里都是0」、「估計他就是沒有打表收費，直接按附加費，而且他把賬單上半部份撕掉了，讓你沒有辦法追究」。

另有自稱「本地人」的網民提醒遊客，如遇車資問題應即時提出，及留下收據，「覺得有問題就拿收據留下證據，但不要讓司機撕掉一半收據」、「在香港坐計程車上車的時候先看看司機有沒有打錶，他不打的話是犯法的。另外，你付錢的時候千萬要看看對方找續的金額，有些黑司機會故意找的少給你。」。

（小紅書）