西客？機場停車場上的士　港男斥司機另收$16停車費　網民嘲無知

外遊回港為求方便或舒服，許多人選擇在香港國際機場乘搭的士到市區，但不時發生收費爭拗。日前有港男在網上發文公審1名的士司機，指自己在機場的一號停車場乘搭的士到荃灣，惟司機在他上車後才表示要收另外取16元的停車場費用。樓主斥司機做法不正當，當下直言「你等咗我好似幾分鐘，又開咗車後先講唔係咁好」，司機則出示停車場收據，稱是額外費用。



樓主企圖公審該司機，但卻不獲網民支持，有人估計樓主很大機會坐「折頭的」才會走到停車場上車，並認為錯不在的士司機，反轟樓主「無知真可怕」。



有港男在網上發文公審的士司機，指他從機場的一號停車場乘搭的士出發到荃灣，惟司機表示要額外收取16元的停車場費用，他認為做法不正當。（資料圖片）

該名男網民於facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，表示月初在香港國際機場召的士回荃灣，但司機在接載他後，離開停車場時才表示額外收取停車場費用，他當下立即反問「點解要收？你等咗我好似幾分鐘，又開咗車後先講唔係咁好」。司機其後拿出停車場收據，並指不論停留時間長短，「的士唔同私家車，一入場就要畀錢」，強調相關費用並非向他支付，而是由機場一方收取。

樓主由於當下身心疲倦，加上車資本身已需200多元，便沒有繼續爭辯下去，只要求司機給他收據，以便向公司報帳。直至抵達目的地，司機忽然自稱「做開機場客」，着樓主下次有需要時可再找他，此時樓主便忍不住反駁，稱自己經常召的士由機場前往市區，卻從未被收取停車場費用，「你做開機場又點會唔知停車場點玩，係咪3個鐘內再入冇上落客免費」，而司機聞後則叫樓主快點下車。

樓主公審的士司機的帖文一出，反被網民稱「西客」，又推斷是電召「折扣的士」，才沒有到的士站上車，並認為錯不在的士司機。（資料圖片）

樓主在文中表示上了一課，「我學識下次call車要問收唔收停車場錢」。不過，帖文一出，卻引不少網民反斥樓主是「西客」，又推斷是電召「折扣的士」，才沒有到的士站上車，而是要走到收費的一號停車場，「的士站正價冇16蚊停車場問題」、「佢叫85車，又唔講，扮正價客人」、「開公數點解唔上的士站？行咁遠係咪有折？咁Lam緊福利就低調啲啦」、「行咁遠P1為咗慳廿幾三十，好心啦咁大個人」、「落的士站搭車咪唔使畀」、「的士排晒隊，仲要call車？係咪正價客先」、「的士一入場就要畀錢㗎啦！而家全部一冇講免費就收足16蚊都可以話係行規， 要免費你慢慢熱下先啦！」。

據香港國際機場網頁顯示，市區及大嶼山的士於一號及四號停車場時租為16元；而機場訪客可在一號及四號停車場享有30分鐘免費停車優惠，惟只可於任何3小時時段內享用1次，如車輛由駛進一號或四號停車場起計停泊逾半小時，則須繳付標準停車費用。