帶摺疊椅入上海迪士尼被拒　女子激動大叫：打死我！　職員咁回應

遊覽主題公園要遵守場地規矩是常識吧？內地網絡瘋傳影片，顯示1名與女兒同行的女子，在上海迪士尼樂園門外與職員發生衝突。女子拿着小型摺疊椅大吵大鬧，不滿職員拒絕她帶同摺疊椅進入園區，甚至當眾大吼：「打死我！」事件引起內地網民熱議，園方事後則回應，指為了避免影響他人，園區的「遊客須知」有明文規定禁止攜帶摺疊椅。



內地網絡瘋傳影片，顯示1名與女兒同行的女子，拿着小型摺疊椅在上海迪士尼樂園門外與職員發生衝突。（微博影片截圖）

相關影片於微博等多個內地社交平台瘋傳，事發於上周六（8日），1名女子帶同年幼女兒到上海迪士尼樂園遊玩，入園前在樂園門口的安檢處與職員發生衝突。

事緣女子入園時帶了1張小型摺疊椅，打算供女兒排隊等候時坐下休息，但在安檢時被職員阻止帶進園區。女子得悉不能帶摺疊椅進園後情緒激動，向身旁1名身穿制服的工作人員大吼：「打死我，我們家孩子這麼小，她等會要坐的！」

女子得悉不能帶摺疊椅進園後情緒激動，向身旁1名身穿制服的工作人員大吼。（微博影片截圖）

影片曝光後引起內地網民熱議，有人認為迪士尼的規定雖然欠缺彈性，惟規矩既已訂立，遊客就應遵守，「如果孩子小必須坐，帶充氣的不就行了」、「給家人和孩子上一課，不是什麼事情都是理所當然」、「你可以選擇不去，既然選擇要去，就要遵守規則」。亦有人批評迪士尼規矩多多，實則目的是保障園區服務的生意，「因為樂園內有那種小孩的推車，要租借費的」。

事後上海迪士尼樂園有工作人員表示，樂園的「遊客須知」確實有明文規定，禁止攜帶摺疊椅入內，「攜帶摺疊椅可能會影響到其他遊客」，又指會將相關情況向園方反映。