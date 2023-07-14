公園男廁離奇出現「鳥」洞　阿伯如廁驚見怪男露下體　政府急補鑊

性騷擾不分男女，即使是老伯也有機會成為受害人。台中彰化縣員林市一個公園的男廁廁格隔間板離奇出現一個破洞，一名老翁如廁時，驚見隔壁有變態男子將生殖器放入遭到破壞的隔間板孔洞中，嚇到老伯非常慌張，隨即通知該市的市民代表。警方跟進調查事件，相關政府部門亦承諾「未來將更換不易遭破壞材質的隔板，同時委請社區派出所，申請設置巡邏箱，加強巡邏與管制」。



涉事男廁廁格隔間板出現一個破洞，因而令怪男有機可乘。（張瑀瑩facebook圖片）

員林市市民代表張瑀瑩在facebook圖文並茂表示 ，日前收到一位老伯緊急投訴，指市內「圓林園」男廁再度遭到人為蓄意破壞，其中一格廁格隔間板離奇出現一個破洞，因而令變態男子有機可乘。

張瑀瑩指，伯伯求助時「驚魂未甫的描述自己在『圓林園』上廁所時所遇到的窘境」，事發本月7日晚上大約7時半，老伯正在如廁時，「驚見隔壁有人，將生殖器放入遭到破壞的隔間板孔洞中」，當時正在解放的他頗為慌張。

事件引來各界關注，包括獲得傳媒報道，張瑀瑩事後繼續在facebook交代後續發展，表示縣府水利資源處已經報警處理，她陪同老伯到「員林分局」進行筆錄，詳細說明事發情況。至於修繕方面，水資處表示「未來將更換不易遭破壞材質的隔板，並同時委請社區派出所，申請設置巡邏箱，加強巡邏與管制」。

張瑀瑩稱讚政府部門積極處理事件，「感謝相關部門積極、高效率的處理後續事宜，讓到『圓林園』遊憩的民眾能更加安心使用公共空間」，又指將繼續跟進後續修繕和「追兇」進度。

（綜合）