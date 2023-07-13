懷孕前度偕姐大鬧婚禮！痛斥新郎騙財騙色　新娘崩潰痛哭結局係咁

網上近日瘋傳一段影片，越南河內一名渣男於女友懷孕後向她借錢，騙財騙色後火速和另一名女子結婚。豈料婚禮當日，前任女友和胞姐闖入場地，胞姐向一眾賓客公開控訴新郎的無恥行為，直指新郎是「渣男」，新郎一度大怒，要求兩人離開，但殘酷真相已傷透新娘心，她當場崩潰痛哭離開現場，甚至解除婚約。



該名前任女友的胞姐大聲向在場賓客揭露新郎的所作所為，誓要為妹妹討回公道。（網上影片截圖）

片中可見，前任女友的胞姐在婚禮現場搶過主持人的咪高峰，大聲向在場賓客揭露新郎的所作所為，誓要為妹妹討回公道，向女方親屬喊話：「假如這是你的女兒，你會有什麼感受？我妹妹正懷孕，他騙完錢，然後來跟你的女兒結婚，我妹妹太可憐了」。她表示自己並非有意破壞婚禮，目的只是想讓大家看到新郎的真面目。

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新郎的前任女友於過程中一直站在胞姐旁邊，聽到姐姐為自己出頭時，回憶起不快回憶不禁不斷哭泣。至於新郎面對「渣男」指控，起初面無表情不發一語，隨後突然大怒反枱，質疑前任女友胞姐的說話，聲稱對方妹妹肚中的孩子或許不是他經手。言論令手持咪高峰的姐姐氣得再次爆料，直指新郎曾在她們家中住了一段時間，當時態度比現時有禮貌得多，騙財騙色後卻判若兩人。

本屬婚禮女主角的新娘對未婚夫的過去完全不知情，沒想到竟在婚禮上得知男方真面目，崩潰得直接離開場地，忍不住在大街蹲下大哭起來。最終她決定解除婚約，忍痛結束這段感情。

（綜合）