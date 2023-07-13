男童坐高鐵玩刀片瘋傳！刀刃長20cm網民質疑點過安檢　官方咁回應

男童在高鐵上玩刀？內地日前流傳影片，有男童在武漢乘搭高鐵時拿出1把刀，刀刃長約20厘米，在網上引起熱議，質疑為何安檢會走漏眼，有聲稱是男童母親的網民稱那把只是紀念品模型。鐵路部門就事件展開調查，確認男童是1名北京前去遊學的學生，該刀購自黃鶴樓，屬景點紀念品，有經過安檢檢查，發現3把都是未開鋒的刀具模型。不過，網民仍批評男童沒必要在公共交通工具拿出極為逼真的刀具，又指「誰說沒開刃（開鋒）就捅不死人」。



網傳內地有男童坐高鐵時亮出一把刀。（微博影片截圖）

內地報道，網上近日流出影片，顯示有男童坐高鐵時把玩1把刀具，刀刃長約20厘米，更把刀刃朝外伸出走廊，疑正和鄰座乘客聊天。影片在網上引起爭議，網民質疑為何男童可以帶刀具搭高鐵，揶揄高鐵安檢是「擺樣子的」。

中國鐵路平台熱線人員回應內媒時解釋，正常刀刃管制刀具肯定不允許帶上列車，如果要攜帶小刀一類刀具，刀刃長度不能超過60毫米，安檢會現場作業，據現場人員的判別情況為準。

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有自稱是男童媽媽的網民在網傳影片下留言解釋，稱那把刀是武漢黃鶴樓買的紀念品，在車站過安檢時已開行李檢查過，安檢人員已確認檢查過刀具，「是未開刃的，可以攜帶上車，是紀念品玩具品」。

中國鐵路武漢局集團其後回應事件，指網傳影片發生於7月10日，經核實當事人是北京某學校遊學團的學生，當天由武漢乘高鐵至北京西站。下午2時55分，遊學團隊從武漢站東進口3、4、5號通道安檢依次進站，58分該學生的行李在3號被安檢員查出疑似存在管制刀具，開包檢查3把疑似刀具，學生聲稱是黃鶴樓景點購買的模型紀念品，安檢人員確認是未開鋒。

根據《公安部關於管制刀具認定標準》第1條「未開刃且刀尖倒角半徑R大於2.5毫米的各類武術、工藝、禮品等刀具不屬於管制刀具範疇」。檢查此玩具模型符合相關規定，便予以放行。該學生的母親也證實是購買的模型紀念品。暑運期間客流量攀升，鐵路部門會全部排查安全隱患，呼籲旅客如在車站或列車上發現有人攜帶刀具，應向鐵路人員和公安部報告。

不過網民批評男童在公共交通工具拿出極為逼真的刀具模型，只引起恐慌，「高鐵是密閉空間，空間小，很容易出事」，又指該模型刀看起來很尖，「誰說沒開刃就捅不死人」，質疑什麼是「沒開刃的模型」，「模型還能開刃？能開刃的就不是模型了吧？」。

（綜合）