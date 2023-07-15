有前科淫師改名做私補　被指再涉性侵逾10人　受害女：被當性玩物

台灣彰化縣某國中的數學老師，曾因非禮女學生被判監2年。該男教師出獄後改名，轉開私人補習社。早前一名女學生，指控該男教師當年把她當「性玩物」長達7年，至今仍接受心理治療，她指除了自己之外，另有11名受害女生，於是決定向傳媒公開這名淫師的惡行，好讓更多受害人出來作證，讓對方獲得應有懲罰。



涉事男教師曾因非禮女生而被判入獄，出獄後卻改名重出江湖。（《無聲》劇照）

綜合台灣媒體報道，涉案男教師現年40多歲，曾被號稱「溪湖第一名師」，並在家中開設私人補習班。7年前他聲稱矯正女學生駝背，伸手入對方衣服內非禮，因此被判監2年。他於2019年出獄後轉趨低調，並以假名重出江湖，在台中投資補習班及做導師。

其中一名受害人Y小姐（化名），在律師陪同下到警局指控男教師，Y小姐向傳媒表示，「出獄之後，他其實並沒有悔意，覺得是之前的學生們誣告他，他已經被界定成狼師，我覺得他不應該再開班授課。」

Ｙ小姐指曾向母親投訴，卻不受理，令她慘被男教師持續性侵。（《無聲》劇照）

Y小姐又指她並不是唯一的受害人，有9名受害者跟她聯絡，其中2名遭性侵，另7名被非禮，她們都是就讀國中時期受害的，其中多位事主也願意站出來提告。

Y小姐指自己中二時因成績不好，被媽媽送到男教師在家中開設的家教班補習，某日男教師把她叫進臥房裡內性侵她。她在事後雖曾向媽媽和同學提及此事，但媽媽認為她是為了逃避去補習而編故事誣衊老師。而Y小姐也自覺因成績差沒有人相信，就連媽媽也不相信自己，加上老師也認定她不敢揚聲，故一而再的性侵她，「把我當『性玩物』時間長達7年」。

Y小姐希望揭穿這名男教師的真面目，不想再有女生受害。（《她和她的她》劇照）

後來男教師恐嚇她若不聽話，會找人騷擾她，她因年紀小不懂如何反應，一直到大二才成功脫離淫師魔爪。由於男教師還持續在溪湖地區教學，擔心許多不知情的學生或家長受害，因此選擇不站出來揭穿男教師的真面目。