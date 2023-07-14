屋企電話號碼似診所　水務署職員來電約睇醫生　網民斥失職要投訴

擅離職守當然有錯，但辦公時間是否只能處理公事？有網民近日發文，指其家居電話號碼與診所相似，不時接到有病人打錯電話，早前他接到水務署職員來電，對話一輪才得知對方其實想致電診所預約看醫生，因而大感不滿。樓主認為水務署職員在辦公時間處理私事本已不當，而對方以水務署政府電話號碼致電更是公器私用，決定向政府投訴。帖文引來網民討論，有人認為樓主小題大造，亦有人指出即使水務署職員以政府號碼致電，亦有機會不屬失職。



有網民近日發文，指其家居電話號碼與診所相似，不時接到有病人打錯電話，早前他接到水務署職員來電，對話一輪才得知對方其實想致電診所預約看醫生，因而大感不滿。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

「想問下大家：乜公務員可以辦公時間，用政府電話做私人事務？」該名網民於facebook群組發文，稱其家居電話號碼與一間診所相似，不時收到有病人打錯電話。日前樓主將家居電話「飛線」轉駁至手機，並收到顯示為水務署的來電，「咁緊要梗係即刻聽」。

不過來電者並非與樓主談及有關水務問題，而是想預約看醫生，「條友就話想book（預約）睇醫生，我問佢係咪水務署，佢話係，但打嚟唔關水務事，係佢私人性質想book睇醫生」，雙方對話約半分鐘後，始發現為一場誤會。

樓主對水務署職員舉動大感不滿，認為對方於辦公時間處理私人事務是擅離職守，而且對方更利用政府號碼致電，有「拎政府嘢公器私用」之嫌，遂決定向水務署投訴，並聲稱獲部門「開咗case」跟進。

樓主對水務署職員舉動大感不滿，認為對方於辦公時間處理私人事務是擅離職守，而且對方更利用政府號碼致電，因而決定投訴。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主小題大造，針對公務員，「打電話book睇醫生都唔得，想問下你平時唔會病？」、「其實人哋普通職員用自己枱頭打個電話好正常，又唔係煲電話粥」、「或者你覺得唔應該用枱頭電話做私人嘢，人哋都只係想睇個醫生啫，有邊個醫生可以唔喺辦公時間打到去預約？另外我公司係收唔到手提電話號碼的，咁點算？由頭到尾都係一件小事」。

另有網民指出，即使水務署職員於辦工時間內預約求醫，亦不一定屬失職行為，「本身公務員可以辦公時間睇醫生，唔使扣假，咁當然可以喺公司用電話book期啦」。