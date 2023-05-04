母子搭巴士座位旁放行李買餸車　懶理勸阻只顧玩電話　街坊批自私

經過整天辛苦工作，不少打工仔只望放工返家的車程能休息一會。有屯門街坊日前於facebook發文，稱放工繁忙時間乘搭巴士時，看到一對母子將行李篋及買餸手推車放於身旁，導致額外佔用了2個座位。他忍不住開聲建議母子將物品放到車上的行李位，惟遭對方斷言拒絕，更稱獲不禮貌回應。街坊看過帖文紛紛狠批涉事母子自私，又指母子的行為或已違反乘客守則，認為樓主再遇同類情況時可向車長反映。



有屯門街坊乘搭巴士時，看到一對母子將行李篋及買餸手推車放於身旁，導致額外佔用了2個座位，他建議母子將物品放到車上的行李位，惟遭對方斷言拒絕，更稱獲不禮貌回應。（fb「真.屯門友」圖片）

「正值放工時間，自私的人何其多！」該名屯門街坊日前於facebook群組發文，指下班後乘搭巴士時，在下層後方座位見到一對母子將行李篋及買餸手推車放於身旁，佔用最內側的2個座位，2人則分別坐於旁邊的座位，導致出現「2個人霸4個位」的畫面。

由於事發時為繁忙時間，樓主認為母子的物品放於身旁阻礙了其他乘客，於是開聲建議2人將行李篋及買餸車放到巴士上容許擺放行李的位置，以便空出座位讓他人乘坐，不過他指被母子斷言拒絕，之後更「遭到不禮貌回應」。

從樓主上載的相片可見，涉事母子坐於座位上，分別將充電線插在車身的電掣，正在使用手機，同時享用巴士的免費充電服務。兩人雙腳旁邊則有個人物品，佔據座位之間的位置，導致2個內側靠窗座位空出，無人能夠進內坐下。樓主續指，母子於新墟下車，稱2人的行為並無直接影響到他，但他不禁批評對方舉動影響到其他乘客，「將心比己，邊個放工搭車唔想有位坐？」

涉事母子坐於座位上，分別將充電線插在車身的電掣，正在使用手機，同時享用巴士的免費充電服務，兩人雙腳旁邊則有個人物品，佔據座位之間的位置。（fb「真.屯門友」圖片）

不少屯門街坊看過相片也紛紛狠批相中母子行為無品又自私，「收工繁忙時間，好多人好攰都想坐，遇着兩個自私友」、「返工企足十幾個鐘嘅人最慘，見到有位冇得坐」、「對付呢啲人要癲過佢，講唔聽咪格硬坐上去」、「頂鬼住佢唔好畀佢落嘛」。

亦有人質疑涉事母子行為已違反乘客守則，建議樓主下次遇到同類情況可向車長反映，「直接同司機講有人用行李霸位啦下次，呢啲人一定要惡過佢先得」、「應該同巴士司機講，請他叫他們放好，讓座位給別人坐」。不過也有人認為車長面對自私客人亦有難處，「除咗機場同埋過境巴士，根本無行李位，不過車長搞大件事，又阻到其他乘客，所以都好難做」。

根據香港法例第230A章 《公共巴士服務規例》第14條，巴士乘客可無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，惟相關物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上。