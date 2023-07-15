慘！男子Airbnb預訂度假房　開門見呢幕嬲爆要投訴：瞓劏房？

這樣的度假「房間」，試問誰能夠接受？美國有男子較早前到英國旅遊，為了享受假期還特意提前在Airbnb（網上訂房平台）訂好套房，不料進房卻發現房內異常逼狹，仿如將大床置於浴室而已，讓他相當無奈。其後他向Airbnb投訴卻多次被敷衍了事，客服人員總是稱「會調查此事」。有傳媒就事件向Airbnb查詢，對方表示已安排員工跟進，並建議客人預訂房間前，應仔細查閱該旅館的照片和他人評價，以避免發生類似情況。



美國有男子較早前到英國旅遊，特意在Airbnb訂購套房，可惜進房卻發現房內異常逼狹，更仿如將大床置於浴室而已，加上投訴無門，讓他相當生氣又無奈。（Twitter@daveholtz）

外媒報道，來自美國的霍爾茲（Holtz）是加州大學柏克萊分校（University of California, in Berkeley）的助理教授，較早前他前往英國倫敦度假時，已預先在Airbnb訂購房間。雖然他當時在預訂頁面並沒有看到任何關於該房間的評價，但他根本沒有想到房間環境竟會如此惡劣。

霍爾茲將房間環境上傳到Twitter，圖片所示，相信霍爾茲站於門口位罝，只見入門右方擺放一張雙人床；床尾正對着小型的洗手盤；洗手盤旁邊便是淋浴間，只有安裝玻璃趟門而打造乾濕分離格局；而床頭位置更是離譜，只用玻璃作間隔，睡覺時轉身便能清楚看見馬桶。整個「房間」貌似本來是浴室，然後勉強安放大床而已，「一眼睇晒」的環境令霍爾茲感到相當傻眼。

滿心歡喜去旅遊，卻面對如此壓迫的房間，令霍爾茲很是無言，不滿下便向Airbnb投訴。可惜他就事件多次聯絡客服人員，對方永遠一副懶理的態度，只是回應「會調查此事」。近日，Airbnb終於主動聯絡霍爾茲，並在其帖文下留言詢問其電郵以及Airbnb帳號，務求跟進事件。

有外國傳媒就事件向Airbnb查詢，對方則表示已經安排客服人員聯繫霍爾茲，同時建議所有客人在預訂房間前，應仔細查閱房間的照片、描述以及他人評論，避免發生同類情況。

（綜合）