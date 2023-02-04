網選「最後悔裝修」　組合櫃假天花竟上榜　咪再畀無良設計師搵笨

買樓後續的翻修裝潢，對購屋族而言是一筆龐大費用，如何在有限的預算內，將房屋改造成滿意的樣子，也是一門學問。



對此，一名網友表示，近期想替準備交屋的房子做裝潢，找來廠商設計，預計做天花板、地板以及組合櫃。

但他在這方面經驗太少，因此發文詢問：「大家覺得後悔的裝潢是什麼？」

組合櫃都係伏？睇睇網民選出嘅最後悔裝潢（點圖放大閱讀）：

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一名網友在PTT發文表示，自己最近剛購入預售屋，目前開始找廠商設計裝潢，預計製作天花板、地板和各種組合櫃，也先參考了娘家的系統家具。他覺得最不實用的是桌子，桌面太小擺不下雙螢幕，只好額外買桌子使用，原本的桌子就拿來堆放雜物。

他接著說，自己在這方面缺乏經驗，擔心裝了不實用會後悔，想先詢問網友們意見避雷，好奇：「大家覺得後悔的裝潢是什麼？」

貼文曝光後，最多網友點名「中島廚房」，「中島不一定必備，我廚房二字枱面夠長，加一個200公分餐桌，這樣就夠了，不必被中島卡住動線」、「餐餐都外賣或叫外送的，要中島幹嘛」、「空間不夠大的中島就算了吧，絕對後悔，再會煮有人家總舖師會煮？一般獨立廚房一樣用的呱呱叫」、「中島不夠大，水槽不夠大」。

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第二多的則是「組合櫃」，「怕後悔就不要做組合櫃啊，全部買家具擺一擺就好」、「組合櫃真的一點點就好，看起來超擠，除非家裡太多畸形角」、「寧願找空間做小儲藏室，也不要組合櫃」、「房子小組合櫃就很重要，房子大就可有可無」、「組合櫃還是可以做，但夠用就好，做太多整間看起來像在疊積木」。

第三多人說「間接照明」，「間接照明最後悔，一開始很美很興奮，後面你就知道了」、「老公寓就別用間接照明與假天花，保證變老鼠天堂」、「絕對是間接照明，非常不實用、難清理又耗電，一盞日本製吸頂燈就能解決」、「間接照明絕對是最值得的裝潢好嗎」。

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也有不少人建議，「設計師功力差異很大，不要找那種只會做公版的，會浪費很多錢跟空間」、「一直批評間接照明跟組合櫃，設計師會少賺很多錢」、「後悔後續沒找全包，而是請了設計師團隊裝潢」、「看預算，低價位裝潢不如買現成的，等級會高非常多」、「做大衣櫃可以儲物和放衣服就好，其他裝潢浪費錢，買喜歡的現成家具比較實用，你要電視櫃中島吧台之類的，現在家具行都有在賣」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買房後最後悔的裝潢是什麼？過來人點名3大地雷，別讓無良設計師坑錢了】