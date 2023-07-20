內地客多次遊港　小紅書曬「喜歡香港7原因」　1事大讚港人有愛心

不少旅客遊港後都會留下深刻印象，有內地旅客在網上發文說感受，表示曾來港多次，基於7個見聞而喜歡香港，當中包括港人有公德心及愛心。他又指出入鄉隨俗，作為旅客只要遵守規矩就會得到尊重，並認為旅客來香港遭歧視是「無稽之談」。帖文引起網民關注，不少人認同樓主看法，「真的很愛去香港」、「超喜歡這地方」。



樓主指乘搭港鐵沒有安檢，給人一種被信任的感覺。（小紅書）

該名內地客在小紅書上以「結合多次來港經歷說說我為什麽喜歡香港」為題發帖，他在帖文列出7要點，詳述為何喜歡香港。他先說明乘坐港鐵的2個特色，包括沒有安檢及空出關愛座，他認為「港鐵默認大家都是好人，一種被信任的感覺」，而關愛座基本上沒有人坐，坐的都是有需要的人。

隨後，他又大讚香港人有公德心及愛心，煙民不會在室內或街邊橙色垃圾桶旁吸煙，另外疫情期間大家也會互相幫助，他表示有次在中環不慎跌倒，有好幾個熱心市民圍上去問他需不需要幫忙，令他感到相當暖心，直言「香港社會也是非常有愛的社會」。

該名內地客在小紅書上發文分享喜歡香港的原因。（小紅書）

此外，他又提到香港的包容性很高，相比起內地，香港有「很多有意思的塗鴉」及街演唱歌等。另外，由於香港生活節奏急促，因此香港人在扶手電梯會自覺「左行右企」，為趕時間的人讓路。

最後，他直指「香港人瞧不起大陸人完全是無稽之談」，認為入鄉隨俗，作為旅客來港理應遵守香港的規矩，「這樣大家才會尊重你」。不過他又指出香港也有「糟糕的人」，只是「相比於內地，香港糟糕的人比例給我的感覺少好多」。

樓主提到香港包容性很高，街上有很多塗鴉。（小紅書）

帖文引起網民熱議，不少網民留言讚樓主的帖文很暖心，「謝謝你喜歡我的家」、「你的評價很公道，謝謝你欣賞香港，歡迎你常常到來」，亦有人對樓主說法表示認同，「很認同，特別是第6點，入鄉隨俗守規矩，我們不是歧視外來人，是歧視不守規矩的人，本地人不守規矩我們也會看不過眼也會罵」。

不過，有網民就提醒塗鴉可能涉及破壞公物，「塗鴉破壞公物是犯法的」、「當中你看到的可能其實未必是合法（塗鴉）和鼓勵（左行右企），但這就是香港的特色和文化！感謝你懂得欣賞，比起那些瞎子摸象的遊客真的更令人喜歡！」。

（小紅書）