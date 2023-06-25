內地女激讚港人排隊風氣　整體感覺令人舒適：這點比大陸做得好

香港人再次獲內地人讚揚！日前有內地來港旅遊的女生分享，在內地不論乘搭什麼交通工具，都總有人插隊，更是「插的心安理得」，不過訪港後才知道港人很守規矩，連等巴士都會站在有標誌的地方排隊，讚歎感覺很舒適，「這點比大陸做得好」。有網民表示認同，「從小教育得好，素質就高」，惟有人指出無論什麼國家地區，都總有不守規的人，認為插隊與否全看個人素質。



有內地女生來港旅遊後，表示發現港人比內地人更守規矩，等候巴士時都會站在有標誌的地方排隊，讚歎感覺很舒適，「這點比大陸做得好」。（小紅書圖片）

該內地女在小紅書以「香港這一點比大陸做得好」為題發帖，指每次在深圳坐地鐵，不管是過安檢還是上車時都總會有人插隊，形容對方「插的行雲流水，心安理得」。不過早前她來香港旅遊後才知道，乘客等候巴士都需要站在有標誌的地方好好排隊，感歎「這一點讓人感覺舒適」。

有港人和曾訪港的內地客均留言表示認同，指香港排隊風氣確實值得學習，「從小教育好，素質就高」、「每次我搭扶手電梯或坐車，大家都安分守己排隊」、「秩序和距離感真的很舒服」。亦有留言分享曾在等候巴士時被驚艷的經歷，指她排於頭位，當巴士到達時並沒立刻上車，「我還特意看了看有沒有人動，直到我上去，後面隊伍才開始移動」。

不過有網民就覺得插隊行為無分地域，全看個人素質，「只是有時候你沒碰到」、「有次帶我媽過關，有個老外直接插在我媽面前，話都沒說一句」，又指出或許是因為內地缺少群組壓力，如發生不好行為時，周圍的人不會挺身而出去作指責。

（小紅書）