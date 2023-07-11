哭！內地女來港旅遊　做錯1事被罰$230呻太貴：太愛香港被罰款了…

【香港旅遊／本地旅遊／入境處／罰款】來港旅遊也要注意時間！有內地女網上發文訴苦，指自己因為在香港玩得樂而忘返，結果超過留港期限，要繳交延期逗留費用230元，直指「好貴」，又感嘆「太愛香港，被罰款了」。

帖文引來網民熱議，有人好奇事主如何在香港遊玩超過7天；也有人提醒她一定要記住逗留時間，否則若被當「非法逗留」，可能會留下不良紀錄。



出外旅遊一定要留意時間。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「太愛香港，被罰款了」為題發文，指她日前來港旅遊，由於「還想玩」，導致忘記留意時間，超過了一般旅遊7天留港限期，結果要繳付延期逗留1天費用，盛惠230元。

從樓主上載的收據相片見到，她於7月2日申請延期逗留，被收取230元，感嘆「一天200+，好貴！」，但仍表示「還不想走呢」。

由於超過了一般旅遊7天留港限期，樓主要申請延期逗留1天，費用盛惠230元。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人提醒樓主出外旅遊必須留意時間，「一定要記住時間，非法逗留會有不好紀錄」、「如果在街上被警察查證查到仲麻煩，有可能被控逾期居留要上法庭，小心啊」。也有人認為「230不算貴了，畢竟違規」、「延期1天有點虧，罰都罰了，要不多待幾天？」。

另有不少網民好奇樓主如何在香港遊玩超過7天，「去香港也能玩超過7天，不願走嗎？」。樓主留言解釋，由於她的居住地與香港相距甚遠，故臨時決定多玩幾天，「我們離得遠的來一次算一次，哈哈哈太費力了」。