移民加拿大後必遇4大困難　連登仔籲請三思　提醒「帶多啲錢」

本港近期其中一個熱門話題莫過於移民，不少人討論是去是留，近日有前往加拿大的港人在「連登討論區」撰文，分析加拿大生活的弊端，物價高、租樓貴、求職難，而且申請信用卡獲批機會低，即使成功申請，信用額度偏少，奉勸大家前往加拿大「帶多啲錢」。帖文得到不少網民認同，紛紛留言指「儲返啲錢先好去，否則租樓搵工都頭痕死」、「唔好咁多幻想啦，你新移民嚟，真係要比，一定係土生土長嘅地方易啲」。



近年不少港人移民到加拿大。（Getty Images）

樓主在「連登討論區」以「移民加拿大前請三思 你一定會面對嘅事」為題撰文，先交代自己前往多倫多，目前逗留3個星期，從事IT行業，指出當地物價高昂，當中電話費每月50加元，大約300港元，上網費用每月56加元左右，經折算後為336港元，而且「出街食嘢貴」，晚餐連稅13%再加至少10%貼士，大約20加元，折算120港元。

樓主更形容租樓又難又貴，「同一間屋好易有3個人睇啱，咁你就要同人搶…𠵱家多數人都係出1年租，之後會開始出貴多50加元、100加元」，「有啲靚樓就指定加拿大人做擔保人，仲要必須提供擔保人信貸報告同收入來源證明，呢邊冇親人就唔好諗」，而且「租盤清得好快，基本上好嘅租盤放咗出嚟2至3日都一定租得出」，「加上𠵱家只有舊樓先會全包水、熱、電，新樓多數只係包一樣，有啲衰到車位同儲物櫃（用嚟裝車軚，好大乜都可以塞入去）都唔包」，樓主頭兩個星期住地庫，「唔好住，你見唔到太陽同個景差好遠…租地庫𠵱家都開始貴」。

有移民到加拿大的港人形容在當地求職困難。（Getty Images）

求職方面，樓主指「最低工資工種都會揀人，呢邊因為好多人都搵工，所以好易炒人，華人超市成日炒人，所以唔使話咩嚟做最低工資工種一定有人請」，而且「多數工作都係需要朋友介紹」，所以在加印度人「成日推介朋友」從事服務行業或者保安工作，港人沒有優勢。

樓主甚至大呻「啱啱嚟開信用卡好難，因為當地銀行見你新移民，好難批你信用卡，一係就好低，信用額度2000至3000加元（約1.2萬至1.8萬港元）」。

樓主提醒有心過來加拿大的港人「帶多啲錢」。（Getty Images）

面對種種困難，樓主指出「暫時換咗30萬港元，夠晒，租屋、傢私同買車用得多錢，其他問題不大」，但「點解咁難我都要嚟？因為有得揀好過冇得揀，支持你哋過嚟同人搶工」，提醒有心過來加拿大的港人「帶多啲錢，10萬港元都過嚟唔係唔得，你只係機票錢過嚟都得，只能講加油囉」。

帖文得到不少網民認同，紛紛留言指「儲返啲錢先好去，否則租樓搵工都頭痕死，唔好浪漫主義」、「真，樓主講嗰啲全部都係錢問題」、「唔好咁多幻想啦，你新移民嚟，真係要比，一定係土生土長嘅地方易啲」、「唔儲錢唔計劃好就走，咁佢出事都係抵死」。

（連登討論區）