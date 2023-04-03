移民英國後悔｜內地男居英不滿　狂數英國人3大罪狀：傲慢無知！

【移民英國】近年不少人選擇移民英國，但究竟當地生活如何？有在英國居住的內地男生就在「小紅書」發文，狂數英國人3大罪狀，直指「到處都是傲慢和歧視」，批評「所謂的『紳士』也都是偽裝」。帖文引來網民熱議，同意「會有個別沒素質的o（人）」，但認為歧視情況每個地方也大致一樣，並非英國獨有。



近年不少人選擇移民英國，但究竟當地生活如何？（示意圖／資料圖片）

該內地男於「小紅書」以「英國到處都是傲慢和歧視」為題發文，指自己於英國生活近20年，「深深感受到英國人骨子裏的傲慢和無知，甚至所謂的『紳士』也都是偽裝，一杯酒過後就會蕩然無存」。

該內地男於「小紅書」以「英國到處都是傲慢和歧視」為題發文，指自己於英國生活近20年，「深深感受到英國人骨子裏的傲慢和無知」。（小紅書）

樓主之後以自己成長經歷，力數英國人3大問題。

1）嘲笑「鄉下孩子」



樓主表示，當初在鎮裏上學，路過行人會投來「嘲笑聲」嘲笑「鄉下孩子」，還會發出「李小龍的吼聲」挑釁，「在面前說Ching chong（種族主義貶義詞）也屬於日常了」。

2）惡意攻擊



樓主續說，長大後在路上會有醉酒人和露宿者追罵「fxxking Chinese」，英文表達不流暢也會被人白眼和嘲諷，「英國人最賤的就是用奇怪的語調來學你的發音，然後學你說話。沒有任何原因都會被惡意攻擊」。

3）低俗、歧視



樓主指出，工作中遇到英國「偽紳士」都很低俗，亦會歧視他，「炫耀自己有多受Asian（亞裔）女性歡迎，遇到Asian女孩就會被主動貼。他們開的玩笑也都是低俗+歧視+瑟瑟，和『紳士』毫無關係」。

樓主強調，「遇到歧視真的不能慫，把口語練好是真的真的非常重要」。（示意圖／資料圖片）

樓主又說，在英國「愈村的地方愈野蠻」，強調「遇到歧視真的不能慫（意指忍受），把口語練好是真的真的非常重要」。

帖文引來網民熱議，同意「會有個別沒素質的（人）」，但認為歧視情況每個地方也大致一樣，並非英國獨有，「會有個別沒素質的，可是哪裏不都一樣嗎？」、「我8年也沒遇見過，可能和圈層有關係」。也有網民建議樓主若生活不順心，應該回國，惟樓主留言時感嘆「生活所迫」。