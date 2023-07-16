阿仔叫薯仔雞翼飯餐走雞　餐廳照落單滿足騎呢要求　網民話嘥錢？

為了吃薯仔可以去到幾盡？有港媽近日於網上分享指，兒子最近在旺角一餐廳叫薯仔雞翼飯，並指明「走雞」，餐廳職員竟然照落單，上了一碟淨炒薯仔，讓兒子感到非常滿足。不過網民見到收據上的價錢反應兩極，部分人認為浪費金錢，「自己買10個薯仔都唔使咁貴」。



有港媽近日於網上分享指，兒子最近在旺角一餐廳叫薯仔雞翼飯，並指明「走雞」，餐廳職員竟然照落單，上了一碟淨炒薯仔。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該港媽在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」撰文，表示與兒子也是「薯仔控」，光顧餐廳叫飯甚至要求「走肉多薯」，曾經有次買咖喱牛腩飯要求「走腩」，但餐廳職員即以侮氣態度回應：「冇㗎喎！」，令他們感到失望。

最近兒子在旺角一餐廳叫薯仔雞翼飯套餐，並指明「走雞」，餐廳職員竟然照落單，上了一碟淨炒薯仔。相中可見，薯仔表面全是濃厚黑椒汁，貌似相當吸引又惹味。

兒子叫了1份「走雞」的蜜椒薯仔雞翼飯套餐，盛惠82元。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

不少網民紛紛留言表示驚喜，稱餐廳滿足了兒子的「騎呢」要求，又笑指是「薯仔控天堂」。也有網民分享自己的趣怪口味，「試過喺茶記叫涼瓜炒牛肉走牛肉，因為剩係想食有牛肉汁嘅涼瓜」、「我都係，食兩餸飯會叫薯仔牛柳粒走牛柳」。

樓主亦分享收據單，該薯仔雞翼飯套餐售價為82元，有網民反指浪費金錢，「你呢個價計晒所有材料，可以整廿十碟有多，鍾意食唔係罪，浪費錢先係罪」、「82蚊食薯仔好奢侈」。但有網民指人人口味不同，應互相尊重，「你可以話嘥錢，但人哋想點用自己錢買鍾意食嘅嘢係人哋嘅事啦」。