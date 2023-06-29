反胃！茶餐廳熱杏霜飲完驚見杯底有黑色粉狀物　侍應1句解釋惹議

外出用膳有時只能自我安慰「眼不見為乾淨」，有網民近日到茶餐廳食下午茶，飲完跟餐的熱杏霜才發現杯底出現黑色粉狀物，遂即時向侍應反映情況。沒料對方看過杯底似乎見慣不怪，回應指「可能洗杯洗得唔乾淨」，令樓主大感反胃。



有網民近日到茶餐廳食下午茶，飲完跟餐的熱杏霜才發現杯底出現黑色粉狀物，頓時大感反胃。（fb「飲食黑店大全」圖片）

該網民早前於facebook群組分享外出用餐的中伏經歷，指上周四（22日）到將軍澳一茶餐廳食下午茶，其間與同行食客各點了1份下午茶餐連熱飲，並加點了1份燒雞翼小食。正當樓主享用過餐點，飲光熱杏霜大快朵頤時，他竟看到杯底出現黑色不知名粉狀物，「飲完杯杏霜見到杯底嚇親，竟然見到深黑色的不知明東西」。

樓主向侍應反映情況及投訴，沒想到對方看了看杯底，竟「平平淡淡的說：『可能洗杯洗得唔乾淨！』」。（fb「飲食黑店大全」圖片）

樓主大感不滿，即時向侍應反映情況及投訴，沒想到對方看了看杯底，竟「平平淡淡的說：『可能洗杯洗得唔乾淨！』」。樓主聞言大感反胃，形容當下「即時覺得想嘔」，惟他並無交代最終餐廳有否為事件道歉或跟進。

網民看過帖文也替樓主感無奈，「所以呢我飲乜都唔會飲到底」、「原來洗杯洗得唔乾淨係日常」、「上手飲完華田，咁啱無杯頂住先」。亦有網民形容侍應離奇地誠實，質疑相關情況經常發生，「侍應果然老實，不過好難接受」、「個姐姐都幾倒米」、「起碼個姐姐無講大話」。