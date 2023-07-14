住宅大火鄰居徒手爬窗救被困女孩　網民：要認契爺　救人英雄咁講

幸好鄰居出手救人！內地瘋傳影片，山東有小區住宅發生火警，有女孩跨坐在窗戶上哭泣待救，此時屋內已燒到熏黑，但見到熊熊烈燄及大量黑色濃煙噴射式湧出，危急關頭樓下有名鄰居大叔徒手爬上，在狹窄空間中抱出女孩，再帶她到放置冷氣機的外牆屋簷上躲避，待消防員趕到架設伸縮拉梯救人。片段感動無數網民，更被轉載到香港的社交平台，網民直指大叔是在拿命救人，不惜自己身陷險境，「得認作乾爹」。



消防調查發現，火災起因是有人在樓層為電瓶車充電時失火。而內媒更找到善心大叔，透露他聽到女孩的哭泣聲，不知哪來的動力爬上去救人，又希望這種正能量能傳遞下去。



山東住宅大火，樓下的鄰居爬窗上去救被困女孩，之後留在外牆等待消防。（微博影片截圖）

山東濟南7月13日下午4時30分左右，當地花樣年華小區2樓有民居起火，火勢猛烈。火災單位有女孩跨坐窗戶上哭泣，危急之際樓下有鄰居冒險爬上2樓救人。

網傳影片所見，濃煙從起火單位窗戶不停湧出，內部已漆黑一片，女孩獨自爬出窗外待救，此時樓下有鄰居大叔從窗口爬出，徒手抓住冷氣機往上爬，在狹小空間中將女孩抱出窗外，兩人再一起躲在外牆放冷氣機的屋簷上坐下，一旁的窗口可以看到熊熊烈火，大火已經燒毀部分玻璃窗，黑色濃煙「噴射式」向上升，畫面嚇人。

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其後消防員趕到，畫面見到超長拉梯架到鄰居及女孩所在位置，架梯期間上方還有原隻玻璃窗掉落，砸中梯子，女孩嚇到叫了出來。消防員其後爬上去引導2人爬走，大叔先在上方扶住拉梯，讓女孩先行離開。

內媒報道，消防到場後，由於1樓下面還有商店層，兩人待救位置離地近12米，危急下先架設15米長的拉梯，再於地下鋪設生命通道以防萬一，之後由1名消防員爬上去將女孩扶到梯上引導離開。大叔之後順拉梯爬回1樓的窗戶，回到自己家中。

消防花了15分鐘將火勢撲滅，起火原因是2樓室內的電瓶車充電時起火，火災面積約20平方米，事件中無人傷亡。

附近居民王女士指，當時火勢愈來愈大，站着很危險，他們在底下喊叫躲到冷氣窗外機的空位處，女孩不停哭，他們在下方安慰大叫別害怕，因為女孩恐高，便叫她閉上眼待救。由於大叔和女孩離火源很近，消防趕到時先朝火源單位射水降溫，但一灑水即冒出大量蒸氣，大叔示意別這樣射水，「他兩個人受不了」，之後消防員即停下，先救兩人下樓。

事件感動許多網民，尤其見到鄰居大叔站起時自己都腳震，「他自己都很害怕還是去救孩子」、「真的是拿命救人啊！看的出來他也很害怕」，而且畫面所見現場很危險，「我看視頻都腿軟」、「看孩子爬出來的時候都在抖，感謝英雄」。不少人笑言孩子應該認大叔做契爺，「這樣的捨命鄰居簡直是再生父母啊」。

內媒《齊魯晚報》其後找到救人鄰居，他名叫許亮，曾經是武警，憶述當時在1樓聽到女孩哭泣，從1樓爬上去時還有些擔心，「不知道哪來的動力」，當時女孩很驚慌，他就抱住女孩安撫，同時發現停留位置不安全，擔心一有驚響聲發出會嚇到她。之後轉移到冷氣主機旁，確認上下方後背是實體牆，較為安全，但仍不停提醒女孩，「咱們把腿蜷縮起來，別讓東西砸到了」。成功救人一命，許亮說：「希望這種正能量能繼續傳遞下去。」

（綜合）