內地女搭的士驚覺得$17現金　道歉後卻被司機暖哭：路上還安慰我

香港部分的士司機只收現金，故乘客上車前應問清楚支付方式，並準備足夠現金。最近有內地女子在小紅書發文，表示周日（2日）乘搭的士前往西九龍高鐵站，但上車後才驚覺身上只剩下17元現金，她趕忙告知司機並不停道歉，又着司機可立即讓她與丈夫下車，未料對方不但沒有責備她，更反過來安慰她說道：「算啦算啦，也不是很遠，妳沒上車我也沒得賺，就少賺一點了」，讓樓主感到非常窩心。



有內地女子在小紅書發文，表示周日（2日）乘搭的士前往西九龍高鐵站，但上車後才驚覺身上只剩下17元現金，她趕忙告知司機並不停道歉，未料對方不但沒有責備她，更反過來安慰她。（小紅書截圖）

該名內地女子在小紅書以「在香港經歷的社死事件」為題發文，表示她日前來港看演唱會，並在演唱會翌日乘坐高鐵回內地。她說，當天於港鐵站買了蛋卷，當時身上還有百多元現金，結賬時未有多想便花了其中100元，餘額則以支付寶掃碼支付，「完全忘記了打車（搭的士）是要付現金的」。

樓主指，其後她坐上的士的一瞬間才想起現金支付一事，可惜為時已晚，她便試探性地向司機問道「是不是只能付現金？」，聽到對方肯定的答案，她趕忙道歉稱「不好意思我忘記了……我身上的港幣不夠了」，透露自己身上僅有17港元的現金，也沒有人民幣。由於當時的士已經行駛數百米，樓主連忙道歉，又告訴司機可立即停車，讓她與丈夫下車，或者找尋附近的自動櫃員機，以提取足以支付車資的現金。

不過，的士司機聞言不但沒有責怪樓主，反倒過來安慰她，稱「算啦算啦，也不是很遠，你沒上車我也沒得賺，就少賺一點了」。樓主此時更加着急，甚至尷尬得直冒冷汗，表示要將早前在茶餐廳打包2個菠蘿油送給司機，以表歉意。樓主續稱，後來的士即將抵達高鐵站時，她本已準備好問司機的銀行資料，以便轉賬之用，但幸好他們最後發現目的地附近有自動櫃員機，便趕忙提款並支付車資，「一共49（元），跟17（元）比可是差了不少呢」。

幸好最終的士抵達目的地後、樓主發現附近有自動櫃員機，便趕忙提款並支付車資；而司機的友善態度亦讓她留下深刻印象，故發文分享對方的暖心舉動。（《降魔的2.0》劇照）

的士司機的友善態度讓樓主留下深刻印象，不禁在文中大讚「司機真的很好，路上看我着急還安慰我，問我玩的怎麽樣，我當時真的更不好意思了嗚嗚嗚嗚嗚」，並形容是次香港之旅很美好，「一路普通話也暢行無阻，下次還來」。

不少網民看後亦紛紛分享自己過去遊港的經歷，並認為樓主與其丈夫亦屬「好乘客」和有責任心，留言表示「感覺司機很好啊，你們也很好啊」、「我們前幾天在香港，遇到的人都特別好，晚上9點多了阿姨還帶着我們走到金紫荊廣場」、「其實很多的士司機都挺好的，雖然也有個別態度差的。上周打車也遇到個很好的，我只剩一堆硬幣和500紙幣，快到目的地我就邊看錶邊數零錢，他說我有多少給多少，還好零錢夠，給我免掉了行李費。司機還誇我好看哈哈，和我說回去多和朋友說香港的好，叫多點朋友來香港玩」。