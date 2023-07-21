內地男體驗無家可歸！來港到麥當勞借宿　讚嘆：喜歡廁所和垃圾堆

不少人出外旅遊都會訂星級酒店享受高級服務，不過有內地男子就反其道而行，喜歡體驗露宿街頭、無家可歸的感覺。該內地男子日前來港旅遊，他沒訂酒店，穿着人字拖就出發，到港後去了茶餐廳用餐，晚上到蘭桂坊體驗夜生活，坐在街邊喝酒，更發自內心讚嘆「喜歡香港的廁所和垃圾堆」，至凌晨他到麥當勞借宿約3小時，隨後乘搭電車到中環香港公園體育館洗澡，獨特的體驗引來內地網民熱議。



該內地男子喜歡體驗露宿街頭、無家可歸的感覺。（「小紅書」圖片）

該男子於小紅書以「香港街頭露宿一晚分享」為題發文指出，為體驗無家可歸的感覺，他只穿着人字拖就與朋友來港旅遊，由於朋友走路特別快，又因在香港找不到共享單車，除了坐地鐵只能一直暴走，腳掌馬上就受不了，故最終買了雙洞洞鞋。

男子細說於香港的經歷，表示吃了好吃的茶餐廳後，原想去專輯店逛逛，但關門了，於是改去蘭桂坊，一是想看看香港夜生活場景，二是位於西營盤皇后大道西的麥當勞於節假日晚上會比較熱鬧，可能適合逗留通宵。到達蘭桂坊後，他與朋友坐在地上喝在便利店購買的酒和橙汁，形容混着喝味道不錯，又發自內心讚嘆「喜歡香港的廁所和垃圾堆」。其後，兩人進了數間酒吧，發現都是拉丁主題，「被$200港幣兩杯shot嚇暈後，開始在路邊轉悠等待睏意襲來」。

男子說，由於一直在一個小區域轉悠太久，惹起警察懷疑。他的朋友背着兩個皮包，一個放證件，一個放相機，他猜測「可能是因為兩個都特別精緻，所以被cop（警察）懷疑是偷來的」。他倆被帶到牆角，警察用手電筒搜包，他直呼：「當時真的嚇尿，雖然知道應該不會發生什麼。」

愈漸夜深，男子開始困到有點出神，他說「實在不敢相信自己今晚真的連一張睡覺的床都沒有」，蘭桂坊也漸漸靜下來，他只好前往位於皇后大道西的麥當勞休息，待天亮再玩。他形容，凌晨4時的麥當勞十分擁擠，「有人在睡覺，有人在尖叫，耳邊可能同時會有5種語言縈繞」。由於走了一天路，實在十分睏倦，於是戴上墨鏡趴在桌上和朋友輪流小憩，他說，剛入睡就被身旁也沒地方去的阿姨叫醒，問他有沒有10元可給，用來乘巴士，但他不夠現金所以沒借。

男子表示，清晨近7時電車開始運營，他與朋友去體驗乘搭電車，當時一起上車的只有一個老爺爺和一個老奶奶，描述「叮叮車2樓的窗戶都大大敞開着，清晨的空氣濕潤清涼，車一開那個風灌進來，感覺整個香港都湧進身體裏了」。到司機上2樓叫他們下車時，才發現已到終點站，他這時感覺還沒睡醒，由於知道中環的香港公園體育館可以洗澡，故進去洗了個熱水澡。

男子直言，「通宵真的有一種兩天連着過，為什麼一天還沒結束的馬拉松感」，洗澡後深呼吸了幾下，才有新的一天真的開始的感覺。之後他看地圖發現附近有間咖啡店，於是沿着路線小爬了一下清晨的山路，到達咖啡店後，他在店外坐下品嚐咖啡，敘述「路過的是在遛狗和晨練剛結束的人。深呼吸了好幾口，好舒服，一切都是淡淡的」。

回程前，男子想進行些安靜的活動，於是前往香港故宮文化博物館隨便看看，他大呼「誰知道學生票只要60港幣的展有9個展廳，我走到腳都爛了」。中途走出館外補充能量時，發現太陽照射大地和海水的畫面很美，故拍下照片，之後看到有阿姨旅行團拿着一大條好笑的文字橫額拍照，上面印着「香港街頭大美眉！」，於是借來拍了張照片，然後就結束了香港之旅。

有內地網民見到樓主的香港之旅經歷不錯，也替他開心，「天吶，寫得好好，『一切都是淡淡的』，感覺這就是好的旅行給人的心境」、「那個故宮，我看到說也挺值得去的」。

有網民分享類似露宿經歷說，「哈哈，我們也是臨時起意去的，訂酒店太貴，然後從蘭桂坊出來就在路邊坐到天亮坐地鐵返深（圳），很喜歡露宿街頭的感覺」，但提醒女生和獨遊的人要注意安全，「人多的話不要單獨行動就還好，上次我們是兩個女生，碰到有人來搭訕，我們婉拒了之後，（對方）和他幾個朋友在遠處密謀什麼，我們發現了之後就立刻溜了，很可怕」。

有網民對在體育館洗澡感興趣，問道「求問，中環的哪個體育館可以洗澡？收費怎麼樣？」，有人回覆「其實（體育）館和運動場都可以洗澡的，不收錢」，甚至有人說「我們去意大利也蹭體育館的沖涼房」。