男子拜托放焗爐保溫　對方竟調200度焗足5小時　豬肋骨終變黑炭

這不是保溫晚餐，而是火化晚餐！台灣有男生於網上發文分享一件「超無語」事件，表示自己日前請別人幫忙將晚餐放進焗爐保溫，怎料對方將焗爐調較成200度高溫，5小時後他打開焗爐，驚見豬肋骨焗成黑炭，崩潰道「差點就變骨灰了」。



台灣有男生於網上發文表示，日前請別人幫忙將晚餐放進焗爐保溫，怎料對方將焗爐調較成200度高溫，5小時後他打開焗爐，驚見豬肋骨焗成黑炭。（facebook群組「爆廢公社二館」圖片）

該男生於facebook群組「爆廢公社二館」發文表示，當日下午請別人幫忙將美式豬肋骨、2盒千層麵、薯蓉和牛肉丸放進焗爐保溫，打算晚餐時吃。怎料晚餐時間他打開焗爐時只見到一堆焦掉的食物，驚呼「回來發現差點就變骨灰了，我連豬肋排最後一面都沒見到」。

從男生貼出的照片可見，焗爐盤中有一大堆焗成黑炭及散開的豬肋骨，2盒用錫紙盒裝着的千層麵表面燒焦，至於牛肉丸表面亦有少許焦黑，薯蓉則是最正常，沒有異樣。男生慨嘆道，只有薯蓉和牛肉丸看起來還能吃。

男生其後補充說，當時對方下午4時左右將食物放進焗爐，聲稱「200度烤下去，說到達溫度關火，用餘溫控它」，他萬萬沒料到9時下班回去會看到這幕。他無奈苦言，「環保晚餐，不留灰燼」、「我的肋排死不瞑目」。

帖文引來一眾網民爆笑，表示「熔岩豬肋排」、「這根本是豬肋排的火葬」、「這隻豬死了兩次」、「願豬肋排安息」、「200度還能算保溫嗎？算是火化晚餐」、「大型撿骨加供品現場」、「還有舍利子」、「來！家屬都過來看」、「暗黑料理界的高手」、「用400度可以節省更多時間」。

有網民指出，幸好沒有釀成火災，「這樣沒燒掉廚房運氣真好」，又猜測幫忙保溫的人可能故意做出此等行為，「他是不是認為這樣，下次你就不會再叫他幫你進廚房做事情」。