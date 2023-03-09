食炭？青衣城超市售$18極燶叉燒　網民嚇親憂致癌：食完提早退休

燒燶的食物有機會致癌，應少吃為妙。有青衣街坊於網上發文分享，指日前於青衣城一間超市發現一盒售18元的極燶叉燒。帖文隨即引起熱議，有網民批評，「呢嚿似焦屍多過叉燒」、「買炭食一樣」，不過也有網民認為明碼實價，消費者可自由選擇是否購買，「有咩問題？冇人拎支槍指住叫你買㗎喎」、「咁起碼佢無違反《商品說明條例》嘅，因為真係堅燶」。《香港01》正就事件向涉事超市查詢。



有青衣街坊於網上發文分享，日前於青衣城一間超市發現一盒售18元的極燶叉燒。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

該街坊於fb群組「青衣街坊吹水會」發文並貼出照片，可見她手持一大盒售價為18元的叉燒，看似非相抵食，不過叉燒多處有如黑炭般的燶邊，只見到少量肉呈紅色，而超市亦十分誠實地劃走「燒味變拼」標示，改為手寫「燶叉燒」。

有網民留言直言是「癌症叉燒」、「食完提早退休」，不過也有人認為「你可以唔買㗎」、「願者上釣」。有網民更說有人偏好吃燶叉燒，「食得唔好嘥，好多人鐘意食，健唔健康係另一回事」、「有啲人真係鐘意食燶，但一次食咁多就唔係咁好」。

根據食物安全中心網站資料，叉燒一般使用中火（攝氏220度以上）燒烤∕烘焗，而煮食溫度愈高，所產生的致癌物會愈多。（示意圖／Getty Images）

有網民指出叉燒雖然有大面積燶邊，但價格低廉是窮人恩物，「對低下階層嚟講，18蚊切走燶邊位拎嚟炒蛋，夠食幾餐，明賣明買，寫到明喎」、「窮人恩物，切咗面頭燶先食」、「$18盡量切走啲燶邊都抵啦！」、「切走啲燶，叉燒切粒炒飯」。

根據食物安全中心網站資料，燒烤食物最大的健康隱憂來自多環芳香族碳氫化合物（PAHs）及雜環胺（HCAs）這兩類在煮食過程中產生的污染物。PAHs和HCAs是兩大類有機化學物，其中一些種類已被證實或懷疑具致癌性。煮食溫度愈高，所產生的PAHs和HCAs便愈多。當食物表面接觸到超過攝氏200度的火焰時，食物中的油脂受熱分解便會產生PAHs，叉燒一般使用中火（攝氏220度以上）燒烤∕烘焗。