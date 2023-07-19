常趕小孩出家門當管教　哭逾半小時鄰居勸阻　虎媽：學壞你負責？

過分嚴厲及約束的管教方式只會讓孩子留下童年陰影。台灣有女生在網上大呻，她和男友租住的單位樓上住着1名虎媽，經常將小孩趕出家門，關到門口位置「一哭半小時起跳」，吵到許多鄰居，甚至外賣員都看不過眼，卻反被虎媽罵走。她的男友上去拍門了解，未料被虎媽反罵：「小孩不教如果長大學壞你要負責嗎？」她們報警和找里長都沒用，已決定租約一完就搬走。網民直言虎媽的管教方式只會為孩子留下陰影，又建議她向社福部門舉報。



樓主指，鄰居小孩由幼稚園初班到高班都經常被趕到家門外，一哭就半小時起。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「匿名公社」發文，稱她和男友租住單位，樓上卻有名虎媽鄰居經常將小孩趕出家門，關在門口，「一哭就是半小時起跳」，住虎媽對面的阿姨有了解過，原來是媽媽認為兒子不乖，「但大姐啊，妳是處罰整棟住戶吧」。

由於只是租客的身份，而老舊公寓也沒有管委會，樓主向房東反映過也只叫她不要多管閒事。有天男友受不住上去拍門，那名媽媽竟然出來罵人，叫她男友不要干涉別人管教小孩，還大罵「小孩不教如果長大學壞了我男友要負責嗎？」。樓主認為管教小孩沒問題，但大可以在家裏面教，「媽媽覺得小孩哭鬧很吵她頭很痛，難道我們就不覺得吵嗎？我們聽他狂哭我們頭也很痛啊！」。

樓主指鄰居小孩被趕到門外就會大哭，家長嫌太吵將他趕出門。（示意圖／資料圖片）

樓主稱，日前有外賣員送餐時見到小孩被關在門外，也前去了解，「還因為這樣跟外送員吵架，人家是擔心小孩安危，妳罵人家幹嘛？」。樓主和男友試過報警及找里長，但因為小孩身上沒傷，媽媽又懂在警察上門前帶小孩入屋，聰明得拿她沒辦法，「而且還會造謠我們對小孩不友善，對他不友善我們還會關心他怕他危險嗎？」。

樓主指，小孩從幼稚園初班關到現在已經高班，一直未改善正正代表她的管教方式無效。無可奈何下，她已和男友決定好，租約一完就搬「早搬早清靜」。

網民直言該虎媽的管教方式愚蠢，只會令小孩心生怨念，「孩子會長大，哪天自己跑走，後悔也沒用」、「萬一小朋友被拐騙走很危險的」。有人建議樓主應致電當地社會局，「這樣的管教只會讓小孩心裡有陰影跟不正常」，當局去幾次了解後，虎媽就應該不敢再趕小孩出門。

（facebook群組「匿名公社」）