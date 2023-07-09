最壞身教！去日式餐廳食KFC　阿媽超狂理由稱孩子要食　後續更衰

家長是孩子的榜樣，但有人母卻做出「教壞細路」的行為！新加坡有網民發帖，稱見到一對夫婦連同孩子光顧日式餐廳時帶同KFC外賣，店員請該名媽媽不要進食外來食品時，她竟以孩子不能吃生食為由拒絕要求，自己卻當場大吃炸雞腿，其後更要店員替她扔掉KFC的外賣盒，樓主怒斥「請不要在孩子面前樹立不好的榜樣！」。網民都不屑該名媽媽的行徑，擔憂同行孩子「有樣學樣」，亦質疑她根本是拿孩子當「擋箭牌」，只為滿自己想吃炸雞的私慾。



新加坡有婦人光顧日式餐廳時帶同KFC外賣，店員請她不要進食外來食品不果，她肆無忌憚地品嚐雞腿，網民斥她對孩子做壞榜樣。（FB「COMPLAINT SINGAPORE」圖片）

該網民在Facebook「COMPLAINT SINGAPORE」群組發帖，指她某天去商場時，看見有一家人攜帶KFC外賣走進日本餐廳。當時有位女服務員前來，請他們不要在店內進食外來食品，但身為媽媽的婦人竟辯稱是孩子不能吃生冷食物，但樓主指「其實餐廳菜單上提供了很多熟食」。礙於餐廳經理不在場，女職員亦未敢與客人理論。

該婦人的丈夫疑因察覺被很多人注視而感到尷尬，便勸籲妻子應讓孩子在KFC內用膳，但她未有理會。樓主上載的照片顯示，婦人肆無忌憚地拿起炸雞腿大啖品嚐，還不忘抱怨「我們也是在這裏點餐，在這吃KFC有什麼問題？」，讓樓主不免嘲諷「這下我知道誰想吃KFC了」。

樓主指，最離譜的是當該家庭餐點送達時，婦人竟要求服務員幫她們扔掉KFC的外賣盒。（FB「COMPLAINT SINGAPORE」圖片）

不過最離譜的是，當該家庭餐點送達時，婦人直接要求女服務員幫她們扔掉KFC的外賣盒，樓主因而不滿斥「請不要在孩子面前樹立不好的榜樣！」，建議若想同時享用各店鋪食物，應該去能容許進食外帶食物的餐廳，或去美食廣場（Food court）。

對於涉事媽媽的無賴舉動，網民都擔憂其孩子只會「有樣學樣」，「令人厭惡的行為，為孩子樹立壞榜樣」、「如果在那裏我會阻止她」，更質疑夫妻倆根本是拿孩子當「擋箭牌」，「稱小孩不吃生食，結果卻一起吃炸雞」。有人則分享類似經歷，「我在麥當勞見過有人吃大碗湯麵，職員看到也沒有阻止他」。

（綜合）