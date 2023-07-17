24歲女未婚懷孕！意外揭男友偷食惡行　結婚生子VS分手墮胎陷兩難

感情只要有一次不忠，便不值得原諒了！台灣有女生日前意外懷孕，同時揭發男友出軌，既擔憂無能力撫養孩子，亦對男友失去信任，而男友家人則稱「隨便你要不要生」，故詢問他人如果還是決定結婚「會快樂嗎？」。大多數人都力勸樓主分手，「你還年輕，孩子拿掉」、「別拖累小孩有個不幸的人生」；亦有留言認為男方家人態度明顯就是不會負責，即使勉強結婚，將來日子也不會幸福，故支持她墮胎再分手，開展新生活。



有台女意外懷孕同時揭發男友出軌，雖對對方失去信任，但又擔憂無力撫養孩子，故詢問如果還是決定結婚「會快樂嗎？」。（《未來媽媽》劇照）

該女生在匿名公社發帖，指她現年24歲，剛剛發現懷孕，不幸的是同時揭發男友出軌，既擔憂獨自生養孩子會養不起，但坦言現時已對出軌男友信任全失，詢問如果勉強結婚「還會快樂嗎？」。母親勸喻她不要生，而男友家人則持開放式態度，稱「隨便你要不要生」，故發文訴苦「真的很兩難」。

絕大部份網民都力籲樓主分手，原因是「一日出軌，終身出軌」。（《夫妻的世界》劇照）

絕大部份網民都力勸樓主分手並墮胎，認為她還年輕，不要單純為了孩子而貿然決定結婚，「你還年輕，孩子拿掉」、「一日出軌，終身出軌」、「遠離這種男人，不要造成自己痛苦，更別拖累小孩有個不幸的人生」、「聽媽媽的話，只有媽媽是真正為你好的人」。有留言指生下孩子並非不可，但樓主要想清楚經濟條件是否許可，「一句話，奶粉錢準備好了嗎，有的話你就可以勇敢」、「看妳要花1萬拿掉，還是花100萬以上去養他」。

有網民指，看男方家人的態度，覺得樓主即使生下孩子，未來的路亦很難走，「男方家長也不重視妳，妳如果嫁過去會很辛苦」、「男方家長當然說看妳啦，女兒讓你養，偶爾來看看；等你生完兒子，就和妳打官司搶小孩囉」。

（匿名公社）