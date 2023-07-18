港鐵站遇阿姨小偷？港媽指中年女子拉開阿仔腰包拉鏈　對方咁解釋

出街要留心財物！日前有港媽表示於港鐵站遇上疑似小偷，指1名阿姨以「有繩勾住」為由，擅自伸手打開了兒子的腰包，所幸兒子發現及時。之後阿姨從另一出口離開，樓主則拍下照片，提醒網民小心。不少網民都表示不相信阿姨稱被勾住的解釋，認為不管什麼原因，都不可能擅自打開別人的袋，「真係勾住嘅點會唔出聲就走去拉開人哋個袋」、「咁嘅藉口搵鬼信咩」。



有港媽稱兒子於港鐵站遭1名穿黑衣的中年女子拉開腰包拉鍊，懷疑遇上小偷。（FB圖片）

有港媽在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示與兒子前往康城，於港鐵站上扶手電梯時，有1名穿黑衣的中年女子突然伸手拉開兒子腰包的拉鍊。港媽指兒子當時「好機警」地轉頭望向對方，對方即解釋稱是「有繩勾住」。

不過她與兒子事後回想，就認為事實並非如此，因為當時兒子的腰包拉鍊已被拉開。她直言幸好中年女子一拉開拉鍊，兒子就感覺到。她又形容，事後女子「以笑遮醜」，及「心虛到即刻掉頭搵第二個閘口出」。

帖文引起網民熱議，不少人都表示不信該中年女子的解釋，「正常如果勾住咗，一定開聲通知『你個袋勾住我條繩』，而不是自己拉開人哋個袋」、「唔係想偷嘢我諗唔到有乜理由，好彩阿仔醒目同有反應，畀個叻叻佢」、「就算唔報警都可以大大聲話佢『做乜開我個腰包啊？想偷嘢啊？』，等其他人啤住佢，睇佢可唔可以打十個」。

（將軍澳主場）